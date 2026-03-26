La Sede Antonio Machado de la UNIA en Baeza (Jaén) impartirá ocho cursos y siete encuentros durante sus Cursos de Verano

El rector de la UNIA, José Ignacio García (dcha), junto al director de la Sede Antonio Machado, José Manuel Castro, tras la presentación de los Cursos de Verano - UNIA

BAEZA (JAÉN), 26 (EUROPA PRESS)

La Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en Baeza (Jaén) impartirá 15 cursos y encuentros en su programación de los Cursos de Verano. En concreto, serán ocho cursos y siete encuentros, que se celebran del 18 de agosto al 4 de septiembre.

El rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), José Ignacio García, ha sido el encargado de presentar en Baeza la programación de los Cursos de Verano 2026, junto al director de la Sede Antonio Machado, José Manuel Castro.

El rector ha explicado que a nivel de todas las sedes la programación de este año la constituyen 40 cursos y encuentros, que se celebrarán del mes de junio al mes de septiembre, comenzando en la Sede Tecnológica de Málaga, y que pueden agruparse en cuatro bloques temáticos: transformación digital, sostenibilidad, cultura e identidad y territorios.

"Los Cursos de Verano son una oportunidad de aprender, una oportunidad de compartir y de conectar con otras personas de tu área de interés", ha dicho García, que también ha puesto el acento es que se trata de "uno de los programas con mayor impacto social de la Internacional de Andalucía" y son "el reflejo de una sociedad que no se conforma. Que quiere ir un paso más allá, con nuevas ideas y con más y mejor conocimiento".

Ha añadido que tanto cursos como encuentro serán accesibles gracias a la Fundación Unicaja y al programa de becas de verano. En este punto el rector ha agradecido a Fundación Unicaja esta colaboración que "el año pasado permitió becar a un tercio de los alumnos participantes en nuestro Cursos de Verano".

PROGRAMA

Durante la primera semana, del 18 al 21 de agosto, en la sede de Baeza se ofertan tres cursos y un encuentro. Serán el curso de poesía, en esta edición sobre la relación entre poesía y flamenco; el curso sobre fundamentos de Inteligencia Artificial (IA); el curso sobre la gobernanza y comunicación en las instituciones culturales y el encuentro sobre fotografía nocturna.

En la segunda semana, del 24 al 29 de agosto, se impartirán tres cursos y dos encuentros. Así, tendrán lugar cursos como los talleres para enseñar español a personas inmigrantes y refugiadas; el escritor y su mundo literario y la educación inclusiva. Los encuentros versarán sobre el toro bravo y la medicina en acción a través de la Filología, la Historia y las Ciencias de la Salud.

La última semana, del 31 de agosto al 4 de septiembre, se celebran el curso dedicado a derecho y deporte; y el curso sobre gestión de la gobernanza de las cooperativas, que se celebrará en Osuna (Sevilla) de mano de la Cátedra en Economía Social de la UNIA. Además, habrá cuatro encuentros sobre cine, jazz, y dos destinados al sector oleícola.

Por su parte, el director de la Sede Antonio Machado, José Manuel Castro, ha destacado la calidad de directores y ponentes, entre los que ha citado a los escritores María Dueñas, Luz Gabás, Mari Pau Domínguez, Jesús Maeso o Emilio Lara; los poetas Luis García Montero y Felipe Benítez Reyes; la cantaora Carmen Linares; la cantante Soleá Morente; el escritor y periodista Juan José Téllez; la directora de cine y guionista Avelina Prat; o los músicos cubanos Mariano Pollet y Leyanís Valdés.

También está prevista la participación de Ignacio Benítez, presidente del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía y catedrático de Derecho Penal de la UJA; Miguel Díaz, presidente del Comité de Apelación de la Real Federación Andaluza de Fútbol y catedrático de Derecho Penal de la Universidad de León; Eduardo Dávila Miura, matador de toros, empresario y coaching; Antonio Lorca, periodista y escritor, crítico taurino en El País; o Ana Velasco, presidenta de la Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales (FEAGC) y secretaria general de la Asociación Española de Gestores de Patrimonio Cultural (AEGPC).

Por último han confirmado su participación José Lebrero, gestor cultural, comisario independiente, exdirector del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y exdirector del Museo Picasso; Rodrigo Ruiz-Jiménez, director general del Patronato de la Alhambra y Generalife; Javier Moreno, presidente del Fondo para el desarrollo de Redes de Economía Social y Solidaria (FonRedess), o los fotógrafos Toni Sendra y Jesús Manuel García Flores.

PROGRAMACIÓN CULTURAL

Castro ha apuntado que, junto a los Cursos de Verano, un año más se realiza Cultura Abierta en la UNIA, un programa de actividades culturales que se desarrollan bajo la premisa de que "el acceso a la cultura es un derecho y una herramienta de cohesión social".

Por ello, la UNIA ofrece programación "gratuita, diversa y de calidad, conectada con la ciudadanía y los distintos agentes del entorno". Estos proyectos, ha dicho Castro, "fortalecen la función pública de la universidad como generadora de convivencia, aprendizaje y experiencias compartidas".

Entre esas actividades se incluyen música, teatro, poesía y danza. Abrirá esta programación, coincidiendo con la inauguración de los cursos de verano el 18 de agosto, un recital flamenco de primer nivel que contará con la presencia de Carmen Linares, Soleá Morente y Marina Heredia.

La oferta musical se completa con tres propuestas de jazz: Saxos del Averno, buque insignia de la música negra en Espala; el trío danés Ibrahim Electric; y Lucy Wijnands Quintet, una joven vocalista neoyorkina que rinde homenaje a Sarah Vaughan.

También habrá teatro con 'Ser más hombre', una reflexión sobre qué significa ser hombre hoy día y el 'Genoma del Pavo', de Rafa Maza. La danza contemporánea tendrá como exponentes a las compañías Animales Salvajes, VacaBurra, Natalia Jiménez, Rocío Guzmán, Lula Amir, y la pieza de Alvaro Silva, 'La escalera'.

La programación se cierra con la velada literaria comisariada por Juan Carlos Abril y que contará con las voces de Felipe Benítez Reyes, Luis García Montero y Aroa Moreno Durán.

BECAS

La UNIA cuenta de nuevo con el apoyo de Fundación Unicaja para su programa de becas. Las personas interesadas en acceder a alguna de las ayudas podrán hacerlo en https://www.unia.es/becas.CV. Las modalidades son tres, no siendo excluyentes entre sí: de matrícula, de alojamiento --con exenciones para las residencias de La Rábida y Baeza o una ayuda de 30 euros/día de presencialidad en Málaga-- y de manutención --con exención de tasas en el comedor de La Rábida o ayuda de 30 euros/día de presencialidad en las otras sedes--.

Las becas de alojamiento y manutención tienen como requisito básico residir a más de 50 kilómetros de la sede donde tenga lugar el curso. Para matricularse en estos cursos o encuentros, el alumnado debe formalizar su inscripción a través www.unia.es/automatricula, mediante el registro electrónico https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do.

El importe de la matrícula es de 80 euros para los cursos, 60 euros para los encuentros de 20 horas y 45 euros para los encuentros de 15 horas. Estos precios incluyen la cantidad de ocho euros, en concepto de apertura de expediente y expedición de certificados. El plazo de matrícula concluirá cinco días naturales antes de que comience la actividad académica, siempre que queden plazas disponibles.