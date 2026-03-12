La sede de la UNIA en Baeza (Jaén) acogerá los Campeonatos de España Universitarios de Ajedrez 2026

Presentación del Campeonato de Ajedrez de los Campeonatos de España Universitarios 2026 - UNIA

BAEZA (JAÉN), 12 (EUROPA PRESS)

La sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en Baeza (Jaén) acogerá en mayo la modalidad de ajedrez de los Campeonatos de España Universitarios 2026.

El director de la Sede Antonio Machado, José Manuel Castro, ha explicado en la presentación que "este campeonato de ajedrez se celebra entre el 11 y el 14 de mayo, en instalaciones municipales y de la UNIA".

Está incluido en los Campeonatos de España Universitarios 2026, "una propuesta pionera que tiene como peculiaridad que incluye a las diez universidades públicas andaluzas". Castro ha destacado la colaboración de las universidades públicas andaluzas para "trasladar una imagen de unidad y cohesión del sistema universitario público andaluz", no sólo en el ámbito educativo sino también en una disciplina como el deporte, que "involucra a toda la comunidad universitaria y proyecta la cultura deportiva universitaria".

Por su parte, el delegado del Consejo Superior de Deportes (CSD), Diego Barrio, ha agradecido "la presentación de la candidatura, el proyecto y la organización del este campeonato universitario de ajedrez, integrado en la candidatura andaluza".

Para Barrio, es "importante el fomento del deporte universitario y contemplarlo no sólo desde esa perspectiva de deporte, sino también de deporte, actividad física y salud y en el ámbito cultural", para lo Baeza es "un entorno ideal".

El presidente de la Federación Andaluza de Ajedrez (FADA), Javier Rubio, ha subrayado que "Jaén es el epicentro del ajedrez español, porque se están disputando diferentes campeonatos de España en distintas categorías y este campeonato universitario es un evento más que se trae a la provincia".

Por último, el concejal del ayuntamiento baezano Ignacio Montoro ha expresado su satisfacción por la celebración de este campeonato en la ciudad, ya que "forma parte de la recuperación de la tradición universitaria baezana" y va a conllevar tener durante tres jornadas a más de 100 universitarios.

Montoro ha aprovechado la presentación del campeonato para recordar el impulso que desde el Ayuntamiento se está dando al ajedrez, con la revitalización de la Escuela Municipal de Ajedrez y la creación dos torneos en la ciudad.

La candidatura andaluza, una propuesta conjunta de las diez universidades públicas de Andalucía, fue presentada durante las Jornadas Nacionales de Deporte Universitario, en noviembre de 2025.

El CSD adjudicó la celebración de los CEUS 2026 a Andalucía en diciembre.

La candidatura se integra en el programa Road to Granada 2030, impulsado por la Universidad de Granada (UGR) como marco de preparación institucional para los European Universities Games que la institución y la ciudad acogerán en 2030. Entre los principales retos asumidos por las universidades andaluzas destaca la organización de las 32 modalidades deportivas que integran el calendario oficial de los CEUS. Esto incluye surf y natación, también, en sus competiciones adaptadas para deportistas paralímpicos.

El reparto de modalidades entre las universidades organizadoras conlleva para la Universidad de Almería (UAL), orientación y esgrima; Universidad de Cádiz (UCA), surf/para surf, vela y vóley playa; Universidad de Córdoba (UCO), carreras por montaña y golf; UGR, 14 modalidades y una estimación superior a 4.000 participantes: hípica, natación/natación adaptada, bádminton, rugby 7, kárate, lucha, judo, taekwondo, fútbol, fútbol sala, baloncesto, baloncesto 3x3, balonmano y voleibol; y Universidad de Huelva (UHU), tiro con arco.

Por último la UNIA acoge el citado campeonato de ajedrez; Universidad de Jaén (UJA), campo a través, tenis de mesa y atletismo; y Universidad de Málaga (UMA), escalada y pádel; Universidad Pablo de Olavide (UPO), halterofilia y triatlón, y US, tenis y remo.