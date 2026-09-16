La sede de la UNIA en Baeza (Jaén) celebra un encuentro internacional sobre los consejos nacionales de la productividad

Encuentro sobre los consejos nacionales de la productividad. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 16 (EUROPA PRESS)

La sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), ubicada en el municipio jiennense de Baeza, celebra esta semana un encuentro internacional sobre los consejos nacionales de la productividad.

Este encuentro, que se realiza hasta el 18 de septiembre, reúne a representantes de varios Consejos de la Productividad, la Comisión Europea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), instituciones españolas y académicos expertos en el análisis de la productividad, que analizan cómo impulsar la innovación, la inversión y el crecimiento de la productividad, según ha informado en una nota la UNIA.

"Encuentros como el que hoy inauguramos son herramientas fundamentales para ayudarnos a comprender el contexto, compartir nuevas ideas y recoger las aportaciones de otros", ha afirmado el rector, José Ignacio García, que ha dado la bienvenida a los participantes acompañado por el director de la sede baezana, José Manuel Castro.

Ha añadido que las universidades tienen "un papel fundamental que desempeñar". "Como señala el CPE en su informe, necesitamos mejorar las competencias de la fuerza laboral si no queremos perder el tren de la inteligencia artificial. También necesitamos apoyar a las empresas jóvenes con un alto potencial", ha declarado.

En este sentido, ha destacado que, como instituciones públicas, son "responsables de ofrecer las mejores oportunidades de formación", a través de programas de posgrado, pero también mediante formatos como las microcredenciales, que permiten a los profesionales con más años de experiencia actualizar sus conocimientos.

Al hilo, ha resaltado uno de los proyectos de la Internacional de Andalucía que será una realidad en cuestión de semanas: el Máster Universitario en Inteligencia Institucional y Gobernanza de Datos.

"Un título oficial de posgrado, impartido mediante nuestro nuevo modelo de enseñanza, el Modelo eliA, y diseñado precisamente para responder a lo que reclama el CPE: profesionales cualificados, familiarizados con las tecnologías inteligentes y capaces de impulsar la gestión de empresas e instituciones", ha comentado.

Por otra parte, ha apuntado que la UNIA "nació para ser un lugar de encuentro, y eso es precisamente lo que es hoy: un lugar de encuentro para la Comisión Europea, para la OCDE, para una docena de Consejos Nacionales de la Productividad y para cuatro instituciones latinoamericanas".

EXPERTOS

El encuentro 'National productivity board' está coordinado por Juan Francisco Jimeno, presidente del Consejo de la Productividad de España (CPE), doctor en Economía y asesor de la Dirección General de Economía del Banco de España; y organizado con la Dirección General de Asuntos Europeos de la Comisión Europea y el CPE.

Entre los expertos de este 'workshop', figuran Chiara Criscuolo, de la OCDE, que ofrecerá una panorámica sobre el papel de la política industrial para favorecer la productividad en el nuevo contexto internacional, y Federico Kochen, del Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), que analizará el comportamiento de la productividad de las empresas líderes.

También participa Javier Quintana, del Banco de España, que examinará los avances recientes en la medición de la productividad y los nuevos retos que se plantean en este campo.

En el resto de las sesiones se discutirán trabajos en curso de distintos Consejos de la Productividad que se refieren a temas relacionados con el crecimiento de la productividad, tales como el impacto de tecnologías disruptivas, el capital riesgo y la política de innovació o la colaboración entre universidades y sector privado.

Igualmente, se tratarán asuntos como el capital humano, la eficiencia energética, la productividad del sector público, los factores que pueden impulsar el crecimiento futuro de la productividad, las diferencias de productividad entre empresas, y la competencia y la eficiencia en la asignación de recursos.

El programa se cierra con dos debates. Uno, sobre cómo aumentar la eficacia de los consejos nacionales de la productividad y su influencia en las políticas públicas y otro, sobre las políticas capaces de favorecer la productividad en América Latina.

La celebración de este encuentro en la Sede Antonio Machado de Baeza refuerza el intercambio internacional de conocimiento y experiencias para mejorar el diseño de las políticas de productividad y competitividad.

El Consejo de la Productividad de España se crea por Real Decreto 758/2024, de 30 de julio, dando así cumplimiento a la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, sobre la creación de estos organismos.

Se constituye como órgano colegiado dedicado al diagnóstico y análisis de la evolución de la productividad y la competitividad y sus implicaciones distributivas en España, en el marco de la zona euro y la Unión Europea, así como de las políticas públicas con impacto en estas dimensiones. A efectos organizativos y presupuestarios, está adscrito al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.