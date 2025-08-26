Señalan las "dificultades" que las artes tienen en España para acceder al ámbito universitario

BAEZA (JAÉN), 26 (EUROPA PRESS)

La doctora en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla Isabel Moreno y la coreógrafa y profesora interina en el Conservatorio Superior de Danza de Málaga Zaida Ballesteros han señalado las "dificultades" que las artes han tenido en España para acceder al ámbito universitario.

Así lo han indicado en una entrevista concedida a Europa Press en Baeza (Jaén), donde ambas dirigen la Escuela de Danza en la Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía.

Moreno ha precisado que esta iniciativa surgió a raíz de un primer curso de verano --ideado por el profesor del Conservatorio Superior de Danza de Málaga Francisco Nevado--, donde se vio "la pertinencia de convertirlo en una escuela de danza como una apuesta más consolidada y formal".

"Zaida es el fundamento de la danza y yo, el fundamento de las prácticas, investigación artística y contacto académico", ha especificado Moreno, licenciada también en Bellas Artes y en Antropología Social y Cultural.

Ha explicado que la formación está dirigida a un concepto "muy contemporáneo" de las prácticas artísticas actuales a disposición de "cualquier persona o profesional interesado, del nivel que sea, con la capacidad física que tenga".

"Ves cuerpos y movimientos muy especializados y luego ves a otras personas que están acercándose al mundo para descubrir cómo aplicarlos a otros aspectos de su vida o su profesión", ha comentado.

Además, ha valorado que los profesionales presentes en los talleres "son gente muy reconocida de la escena española que recorren el mundo entero con su espectáculo", que llegan con un objetivo de especialización en la línea "actual y contemporánea".

"Para mí, es importante destacar la apuesta que la Universidad Internacional de Andalucía hace por esto que es asumir una responsabilidad que para el mundo académico es complicado, ya que siempre ha entrado con dificultades y teniendo que pervertir mucho el acceso", ha afirmado Moreno.

Por su parte, Ballesteros ha valorado la expansión de las artes del movimiento en el conocimiento, algo que en España "es algo bastante nuevo". "Hay países que han comenzado hace muchos años en este campo y aquí aún estamos instaurando cosas y creo que hay muy buenas ideas y gente que está haciendo cosas pero, hay que seguir insistiendo", ha declarado.

En la misma línea, la bailarina y coreógrafa ha considerado que se está comenzando ahora por "tradición", argumentando que "las universidades artísticas en España han empezado muy tarde porque siempre han estado en los conservatorios y ahora recién se están intentando insertar".

Moreno ha agregado que "hay una inercia en España". En este punto, ha resaltado que en 1978 existió una propuesta para que la formación superior artística entrase a la universidad. No obstante, los conservatorios se negaron entonces "dejando que solo entrara Bellas Artes" y en la actualidad se mantiene abierto el debate en ambas partes.

"Actualmente, hay un movimiento que está intentado que se reconozcan los títulos de los conservatorios como títulos de grado equivalentes a universitarios y los másteres, se está intentando que partan directamente desde los conservatorios y sean másteres universitarios reconocidos", han manifestado las directoras.

Ambas se han mostrado optimistas sobre la propuesta, aunque han asumido que será a largo plazo. "Se va a ir integrando porque el espacio europeo --que no acaba de cuajar a efectos prácticos-- tendrá que unificar porque en las movilidades internacionales como los Erasmus acaba habiendo conflictos", han apuntado.

"Los conservatorios tendrán que acabar siendo reconocidos como universidad de alguna manera. Hay gente que tiene un nivel de preparación e investigación espectacular que no acaba de reconocerse en el mundo universitario", han concluido.