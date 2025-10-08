La UNIA abre la convocatoria para presentar propuestas de 'workshops' sobre Biomedicina y Medio Ambiente para 2026

Archivo - Palacio de Jabalquinto, sede de la UNIA en Baeza. - FRANCISCO J OLMO/EUROPA PRESS - Archivo

BAEZA (JAÉN), 8 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha abierto la convocatoria para la presentación de propuestas de 'workshops' o encuentros científicos internacionales sobre Biomedicina y Medio Ambiente para 2026.

El plazo de presentación de propuestas es hasta el día 15 de diciembre de 2025, inclusive. Deben presentarse a través del correo electrónico biomed@unia.es o bien en formato electrónico, firmadas por al menos una de las personas organizadoras, y remitidas por registro a la UNIA.

Los encuentros de Biomedicina ('Current trends in Biomedicine') se realizarán, preferentemente, en la Sede Antonio Machado, de Baeza (Jaén), durante los meses de septiembre a noviembre de 2026, según ha informado este miércoles la institución académica.

Su duración será de tres días (dos completos y el tercero, media jornada) y las sesiones se realizan en inglés e incluyen charlas científicas y sesiones de posters.

Cada 'workshop' tendrá un máximo de 15 ponentes (organizadores incluidos, que serán como máximo 3), de los que cinco pueden proceder de centros de trabajos de países no europeos. Además, la UNIA recomienda que haya al menos un 40 por ciento de mujeres entre los ponentes.

Como participantes, podrá inscribirse un máximo de 35 sumados a organizadores y ponentes, de manera que la asistencia a estos encuentros cuentíficos será de 50 personas.

El estudio y valoración de las propuestas corresponde al Consejo Asesor en Biomedicina de la UNIA, que en la actualidad está formado por Rafael Fernández Chacón, del IBiS, hospitales Virgen del Rocío y Virgen Macarena/CSIC/Universidad de Sevilla, y Francesc Posas, del departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud, de la Universitat Pompeu Fabra / Institute for Research in Biomedicine (IRB Barcelona).

También lo integran Andrés Aguilera, del departamento de Genética de la Universidad de Sevilla; Antonia Gutiérrez, del Instituto de Biomedicina de Málaga, Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas, Universidad de Málaga, y María Ángela Nieto, del Instituto de Neurociencias de Alicante, Centro Mixto del CSIC y la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Con respecto a los encuentros internacionales de Medio Ambiente ('Environment workshops' 2026) se organizarán también preferentemente en la Sede Antonio Machado, de Baeza, durante los meses de abril a junio de 2026. Las normas son las mismas que para los encuentros sobre Biomedicina, aunque la dirección de correo electrónico para enviar las propuestas en este caso es workshops.environment@unia.es.

El Consejo Asesor en Medio Ambiente de la UNIA está integrado por Ignacio Hernández, catedrático del departamento de Biología de la Universidad de Cádiz, especialista en ecología costera; Pedro Alejandro Ruiz, catedrático de Estratigrafía de la Universidad de Jaén y director del CEACTierra, y Francisca Martínez, científica titular del CSIC, Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra. Centro Mixto CSIC-Universidad de Granada;

Igualmente, forman parte de él Juan José Negro, profesor investigador de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Estación Biológica de Doñana), e Isabel Seiquer, científica titular del CSIC, Estación Experimental del del Zaidín, grupo de nutrición animal.

Estos 'workshops'tienen como objetivo promover la cooperación internacional y el intercambio científico en las áreas del Medio Ambiente y la Biomedicina y facilitar la comunicación de los investigadores andaluces con la comunidad científica internacional.