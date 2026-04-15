La UNIA acoge este jueves la segunda conferencia del ciclo conmemorativo de los 800 años de la Conquista de Baeza

El catedrático de Historia de la Universidad de Extremadura, Francisco García, junto a la catedrática de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla, Mª Antonia Carmona, durante la conferencia 'La conquista de Baeza' - UNIA

BAEZA (JAÉN), 15 (EUROPA PRESS)

La sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en Baeza (Jaén) celebra este jueves la segunda de las cuatro conferencias incluidas en el ciclo conmemorativo de los 800 años de la Conquista de Baeza.

Esta segunda conferencia, San Fernando en el Arte, se impartirá a las 20,00 horas en el salón de actos de la Sede Antonio Machado y correrá a cargo del catedrático emérito de Historia del Arte de la Universidad de Jaén (UJA) Pedro Galera, que será presentado por el cronista de Baeza, José Luis Chicharro.

Este ciclo de conferencias académicas se incluye en la programación de actividades con motivo del VIII Centenario de la Conquista de Baeza, de cuya comisión organizadora forma parte la UNIA. El ciclo corresponde a la vertiente científica, que busca incrementar el conocimiento de Baeza y su entorno en la época medieval y para ello, cuenta con especialistas en Historia e Historia Medieval de primer nivel, que ilustrarán sobre este acontecimiento histórico y su trascendencia en el tiempo.

El ciclo se completa con el Congreso Internacional Baeza 1226: El comienzo de una nueva historia, que se celebrará en otoño en la Sede Antonio Machado de la UNIA, y la exposición Baeza en el siglo XIII.

La primera de las conferencias se celebró la semana pasada bajo el título 'La conquista de Baeza' y fue impartida por el catedrático de Historia de la Universidad de Extremadura, Francisco García, cuya presentación realizó la catedrática de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla, Mª Antonia Carmona.

La tercera, 'Relatos de la conquista de Baeza' tendrá lugar el martes, 28 de abril y será impartida por el cronista de Baeza, José Luis Chamorro, que será presentado por el concejal de Cultura y profesor de Historia, Ignacio Montoro.

El ciclo se cerrará el 7 de mayo, con 'La primera conquista de Baeza', a cargo de Patick Henriet, profesor y director de Estudios en la École Practique des Hautes Études - Sección Ciencias históricas y filológicas, París; cuya presentación realizará el catedrático de Historia medieval de la UJA Juan Carlos Castillo.