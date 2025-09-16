La UNIA convoca la primera edición de los Premios a las publicaciones de excelencia

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) convoca la primera edición de los Premios UNIA a las publicaciones de excelencia. El plazo de presentación de la solicitud de inscripción y la documentación finaliza el día 15 de octubre de 2025.

Como detalla la UNIA en una nota de prensa, la finalidad de estos galardones es reconocer los mejores y más relevantes trabajos científicos publicados por personal investigador de las universidades y centros de investigación andaluces en el periodo 2022-2024, en los cinco principales ámbitos del conocimiento: Artes y Humanidades; Ciencias; Ciencias de la Salud; Ciencias Sociales y Jurídicas; e Ingeniería y Arquitectura, y dar visibilidad a quienes trabajan en ellos.

Se concederán cinco premios, uno por cada ámbito del conocimiento, y tendrán, cada uno de ellos, una cuantía máxima de 2.000 euros, aunque a criterio de la Comisión de Evaluación podrán concederse un máximo de cinco accésits sin dotación económica para reconocer los trabajos finalistas de mayor calidad.

Los requisitos para optar a estos premios son ser el primer autor, último autor o autor de correspondencia; haber desarrollado la tarea investigadora de la publicación en alguna de las universidades o centros de investigación de Andalucía; que la filiación de la solicitante que aparece en la publicación corresponda a alguna de las universidades o centros de investigación de Andalucía; haber publicado el trabajo en el periodo comprendido entre enero de 2022 y diciembre de 2024; que la publicación tenga adjudicado un DOI (Identificador de Objeto Digital) y haber facilitado toda la documentación necesaria y garantizar su veracidad.

La presentación de inscripción y documentación se realizará electrónicamente, a través de la página web de la Universidad Internacional de Andalucía (www.unia.es).

La publicación de los actos de trámite relativos a la presente convocatoria, incluyendo los listados de personas admitidas/excluidas y beneficiarias, se realizará en el Tablón Oficial de Anuncios de la UNIA (www.unia.es/la-unia/tounia).

El premio se enmarca en la Línea 22 del Plan Estratégico de Subvenciones de la UNIA para el periodo 2025-2027, relativa al fomento de la calidad e internacionalización de la investigación, que tiene, entre otros, el objetivo de reconocer las contribuciones punteras en las diferentes áreas de investigación realizadas por investigadores de entidades andaluzas, promover su difusión y visibilización e incentivar el desarrollo de la investigación de frontera.