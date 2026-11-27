Archivo - El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, y el rector de la Unia, José Ignacio García, durante el acto de inauguración del curso. A 06 de octubre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), a través de su Sede Tecnológica de Málaga, ha impartido la tercera y última de las microcrendenciales sobre crímenes contra la fauna salvaje, Análisis e inteligencia en delitos contra la fauna, dirigida por Jovan Andevski, representante de la Fundación de Conservación de Buitres/ Vulture Conservation Foundation (VCF) en España.

Según ha informado la entidad en una nota, esta microcredencial completa las otras dos, de nivel 1 y nivel 2, realizadas en las Sedes de La Rábida y Antonio Machado.

En febrero, la Sede de La Rábida impartió Fundamentos de la investigación forense y policial en delitos contra la fauna silvestre, y en junio, en la Sede Antonio Machado se desarrolló la otra microcredencial, Investigación de delitos contra fauna salvaje.

Además, UNIA ha señalado que el análisis criminal es una disciplina científica relativamente nueva en la delincuencia convencional y, por ello, a día de hoy, hay muy pocos especialistas en este campo en Europa.

En consecuencia, este curso contribuye de forma significativa a cubrir este vacío desde una perspectiva científica y con una sólida base técnica, fruto de la larga experiencia del profesorado, que viene aplicando estas herramientas desde 2012 en la aplicación de la ley y en procedimientos judiciales.

Su objetivo es la preparación del alumnado para ser analistas y asesores de inteligencia. Es decir, dotarle de los conocimientos necesarios para la elaboración de informes periciales completos ante el Tribunal como analistas, con una base sólida y criterios éticos; para reconocer las diferencias individuales en la conducta criminal y cómo este aspecto clave condiciona la investigación; para comprender los fundamentos del Análisis de Evidencias Conductuales (BEA) y otros enfoques del perfilado criminal, y adquirir las capacidades para aplicarlos en investigaciones de distinta naturaleza.

Además, para saber los enfoques más relevantes de los informes periciales en Europa y en otros lugares; para entender los vínculos entre la delincuencia organizada, el envenenamiento de fauna y el comercio ilegal de especies silvestres y el papel que puede desempeñar la inteligencia en la prevención y la investigación del delito, y cómo se utiliza en la conservación de la fauna a escala internacional o para prepararle para diseñar e impartir programas nacionales de formación, formando a otros profesionales en sus propios países.

Al finalizar los tres módulos (Niveles 1, 2 y 3), los participantes obtienen el Título Académico de Experto en investigación y análisis de delitos contra la fauna.

El acto de clausura ha contado con la intervención de la directora de la Sede Tecnológica de Málaga, Concha Travesedo, que ha afirmado que esta microcredencial "une el conocimiento legal, el técnico y el científico". Ha añadido que "este proyecto tiene un encaje perfecto en el nuevo formato educativo que está ganando impulso dentro de la Internacional de Andalucía, como son las microcredenciales".

"Este encaje entre formato, conocimiento práctico y conexión directa con una necesidad profesional es lo que nos permite a nosotros cumplir con nuestra vocación: ser una universidad pública útil", ha finalizado su intervención.

La VCF La Fundación de Conservación de Buitres (VCF) nace en 2009, al convertirse en ella la Fundación para la Conservación del Buitre Barbudo (FCBV), creada en 1992. La VCF amplía su labor de conservación para proteger todas las especies de buitre de Europa: buitres barbudos, cineseros, egipcios y de grifo.

Actualmente, es una organización internacional que lidera la reintroducción del buitre barbudo en Europa y tiene una amplia experiencia en la cría en cautividad, reintroducción, reposición y conservación de buitres en sus hábitats naturales. Además, está involucrada en muchos proyectos de conservación de buitres a gran escala en toda Europa, desde Iberia hasta los Alpes y los Balcanes.

Las microcredenciales son una nueva modalidad formativa (curso de formación permanente) que se imparte de forma presencial, semipresencial o virtual y tiene formato breve, ya que es inferior a los 15 créditos, y consta de su correspondiente certificación digital. Su implementación se realiza mediante metodologías docentes adaptadas a las características y necesidades de las personas en formación.

Tienen como finalidad que la población en edad laboral adquiera o mejore sus conocimientos, habilidades y capacidades para adaptarse a las exigencias y necesidades del mercado de trabajo y a necesidades sociales, personales o culturales.