La UNIA imparte la segunda edición del curso sobre Aplicaciones de la IA para una docencia en línea

Archivo - La Sede Tecnológica de UNIA en Málaga. - UNIA - Archivo

MÁLAGA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) celebra la segunda edición del curso Aplicaciones de la Inteligencia Artificial (IA) para una docencia en línea, cuyos responsables son el vicerrector de Innovación Educativa y Campus Virtual, Julio Ruiz, y el director de Secretariado de Enseñanzas en línea y profesorado, Ernesto Colomo.

El curso se realiza online y, según señalan desde la UNIA en un comunicado, cuenta con la participación de una treintena de alumnos, docentes en activo en la Internacional de Andalucía interesados en nuevos modelos de enseñanza en línea utilizando las posibilidades de la IA. Es decir, personas del equipo de profesorado, en cualquiera de sus roles (docente, responsable del programa, coordinador de módulo/asignatura...) de programas impartidos por la UNIA en 2025-26.

Se incluye en el Programa de Formación de Profesorado de la UNIA 2025-26 del Área de Innovación y Vicerrectorado de Innovación Educativa y Campus Virtual, que oferta cursos breves, de carácter virtual y sin coste, con un número de plazas limitadas para facilitar una atención personalizada y, sobre todo, con una carga lectiva semanal reducida, que permite al alumnado compaginar el aprendizaje con sus ocupaciones profesionales. Es decir, cursos prácticos, cuya finalidad es facilitar un aprendizaje autónomo y flexible al profesorado de la UNIA.

Cuenta como docentes y responsables de contenido con los profesores de la Universidad de Málaga (UMA), Enrique Sánchez Rivas y José Sánchez Rodríguez, y con Sergio Ruiz Viruel, maestro de Educación Primaria. Y con la participación como dinamizadora de la profesora Andrea Cívico, también de la UMA.

Durante el curso, que finaliza el 12 de diciembre, se abordan temas como la IA en Educación; el desarrollo de materiales didácticos con Inteligencia Artificial; la IA en la investigación educativa, y en la gestión del aprendizaje y en los proyectos educativos; la creatividad y gestión del aprendizaje asistida por IA y la ética y responsabilidad en el uso de la Inteligencia Artificial en Educación.

El alumnado que cumpla los requisitos de evaluación recibirá al término del curso un certificado de participación en esta acción formativa.