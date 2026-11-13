La UNIA inaugura junto a las Universidades de Granada y Oviedo la decimoséptima edición del Máster en Patrimonio Musical

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha inaugurado en Granada una nueva edición del Máster en Patrimonio musical junto a la UGR y la Universidad de Oviedo. - UNIA

GRANADA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha inaugurado en Granada una nueva edición del Máster en Patrimonio musical, dirigido por Joaquín López, de la Universidad de Granada (UGR) y coordinado por María Sanhuesa, de la Universidad de Oviedo (UniOvi) y Victoriano José Pérez, de la UGR.

El máster tiene como fin profundizar en el estudio de lo que conocemos como Patrimonio Musical, especialmente, el español y latinoamericano, encuadrándolo en la música occidental, pero con el objeto de su estudio y revalorización en algunos casos, y de su recuperación y puesta a punto en otros, ya que constituye una de las más significativas características de la cultura española y latinoamericana

En el acto inaugural, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UGR, han intervenido la directora de Secretariado de la Sede Antonio Machado, Juana Ortega, junto a Emilio Berrocal, director de la Escuela Internacional de Posgrado de la UGR; Eva Alarcón, vicedecana de Ordenación Académica de la UGR; María Ascensión Mazuela, directora del Departamento de Historia y Ciencias de la Música de la UGR, y los coordinadores del máster, Joaquín López y Victoriano José Pérez.

Como colofón a este acto, el músico Alberto Vílchez ha interpretado al piano tres piezas musicales en homenaje a Manuel de Falla, en su 150 aniversario.

Ortega ha dicho que para la UNIA es una satisfacción participar en este máster: "Estamos hablando de un ámbito de conocimiento que tiene una enorme riqueza cultural, pero que también plantea importantes retos: el conocimiento, la conservación, la recuperación y la difusión de nuestro patrimonio musical. Un patrimonio que no es simplemente una herencia del pasado, sino una parte viva de nuestra identidad cultural y una fuente permanente de conocimiento, creatividad e inspiración".

Y ha destacado el valor de la colaboración interuniversitaria que representa este máster, "ya que la participación de las tres universidades permite sumar capacidades, experiencias y especialidades diferentes".

Por último, ha animado al alumnado a aprovechar esta oportunidad "no solo para adquirir conocimientos y competencias profesionales, sino también para compartir experiencias, establecer vínculos y formar parte de una comunidad académica comprometida con el patrimonio musical".

El máster cuenta con la participación de expertos de diversos ámbitos como, entre otros, Antonio Martín Moreno y Consuelo Isabel Pérez, de la UGR; Jon Bagües, del Archivo Vasco de la Música; Fernando Barrera, de la Universidad de Cádiz (UCA); Elena Torres, de la Universidad Complutense de Madrid (UCM); Cristóbal Luis García, del Conservatorio Superior de Música de Málaga; o José Luis de la Fuente Charfolé, de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

También José Ignacio Palacios, María Soterraña Aguirre y Enrique Guillermo Cámara de Landa, de la Universidad de Valladolid (UVa); José Antonio Gómez y Eduardo Viñuela, de la UniOvi; Juan Zagalaz, de la Universidad de Málaga (UMA); Reynaldo Fernández, del Centro de Documentación Musical de Andalucía; Javier Marín, de la Universidad de Jaén (UJA) y director del Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza; Ismael Fernández de la Cuesta, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; Giuseppe Fiorentino, de la Universidad de Cantabria (UC); y Antonio Ezquerro, del Instituto de Historia CSIC.

Además participa Emilio Francisco Casares, de la Universidad Complutense de Madrid (UCM); Yvan Nommick, de la Universidad Pau Valery de Montpellier; Germán Gan, de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB); Belén Vega, de la Universidad de La Rioja (UNiRIOJA); Antonio Álvarez Cañibano, de los Archivos Estatales del Ministerio de Cultura y Deporte; José Vallejo, del Ayuntamiento de Granada; Marisa Ruiz, del Museo de la Música de Barcelona; yMónica Lorenzo, de la Orquesta y Coro Nacionales de España.

Y también toman parte Francisco Miguel López, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales; Matilde María Olarte, de la Universidad de Salamanca (USAL); Sergio Lasuén, de la Escuela Superior de Música Reina Sofía / Conservatorio de Lucena; Michael John Noone, del Boston College; Luis Alfonso Pérez, de Ensemble La Darsenye; Enrique Tomás Calderón, de la University of Art and Design Linz, y Aarón García, luthier.

EL MÁSTER

El máster se imparte del 13 noviembre 2026 al 31 mayo 2027 y está organizado por la UGR, la UniOvi y la propia UNIA. Está dirigido a estudiantes con conocimiento del lenguaje musical, competencia auditiva, formación humanística y capacidad crítica, con intereses en gestión musical, enseñanza de la música, crítica musical, patrimonio musical e investigación musicológica.

Está estructurado en torno a un módulo común obligatorio, Introducción al Patrimonio Musical, y a tres módulos-itinerarios específicos optativos, de entre los que pueden escogerse las diversas materias: Especialidad en Investigación 'Musicología', especialidad en Gestión, especialidad en Interpretación y especialidad en Circulación y Recepción del Patrimonio Musical en la España Contemporánea, que sólo se imparte en la UniOvi y a los alumnos matriculados por esa Universidad.