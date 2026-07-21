La UNIA inicia en Bedmar (Jaén) la octava edición de su curso sobre Arqueología del Cuaternario

Participantes en la inauguración del curso - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha comenzado en Bedmar (Jaén) la octava edición del curso 'Arqueología del cuaternario: teorías, métodos y prácticas', una iniciativa formativa que cuenta con la participación de 24 alumnos matriculados y que combina la formación teórica con el trabajo práctico de excavación y laboratorio.

El encuentro, que se desarrolla hasta el 2 de agosto, está organizado por la Sede Antonio Machado de Baeza (Jaén) de la UNIA y por el Centro de Investigaciones Prehistóricas de Sierra Mágina (Paleomágina). Además, cuenta con la colaboración de la Diputación de Jaén.

La dirección del curso corre a cargo de Marco Antonio Bernal y José María Hidalgo, pertenecientes a Paleomágina, y de Mª del Carmen Jorge García, de la Universidad Carlos III de Madrid.

El objetivo principal de esta cita, según se ha indicado desde la UNIA, es aportar al alumnado una formación integral y de excelencia en el ámbito de la Arqueología del Cuaternario y la Evolución Humana. Para ello, se proporciona formación en metodología y técnicas arqueológicas, al tiempo que se realiza una labor de investigación y puesta en valor del patrimonio arqueológico de Bedmar, concretamente en el yacimiento de la Cueva del Nacimiento del río Cuadros.

La conferencia inaugural de esta edición ha sido impartida por la directora del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, Pilar Fatás, bajo el título 'Las mujeres de Altamira - evidencias, relatos y construcción del imaginario'.

Por su parte, el director de la Sede Antonio Machado, José Manuel Castro, ha felicitado a los directores del curso por una "magnífica propuesta" que ha vuelto a cubrir todas las plazas disponibles. Asimismo, ha trasladado su agradecimiento al profesorado y a los estudiantes por "dedicar esta segunda quincena de julio a la formación en Arqueología de la mano de la Internacional de Andalucía y del Centro Paleomágina".

Desde la Diputación de Jaén, el diputado Francisco Reyes, ha subrayado que la celebración de esta acción formativa consolida a Bedmar como "un referente de la arqueología, tanto en Andalucía como en el conjunto del país". De igual forma, ha apuntado que este municipio alberga los restos humanos más antiguos hallados hasta la fecha en la provincia de Jaén.

Reyes ha añadido que este tipo de acciones formativas y prácticas, "contribuyen a proyectar la provincia como un territorio de referencia en el ámbito de la investigación arqueológica y la divulgación científica, gracias al extraordinario patrimonio histórico y arqueológico que atesora"

PROGRAMA TEÓRICO Y PRÁCTICO

La estructura del curso mantiene el esquema de ediciones anteriores, dividiendo la actividad formativa en dos bloques diarios. Durante el horario matinal, los alumnos se dedican a las excavaciones arqueológicas y al trabajo de laboratorio, mientras que las tardes se reservan para las conferencias y las sesiones prácticas junto a investigadores especialistas.

Para el desarrollo de estas materias, el curso cuenta con un plantel de más de 30 docentes y especialistas procedentes de diversos centros universitarios y de investigación de toda España.

Entre el profesorado participante se encuentran Javier Baena, Patricia Ríos, Concepción Torres y Nuria Castañeda, de la Universidad Autónoma de Madrid; Francisco Javier Fernández de la Peña, de Dibujantes de Arqueología; Leonor Peña, Antonio Delgado y Mónica Ruiz, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Mª Soledad Maíz, de Fíbula. Didáctica del Patrimonio; y Rafael Bermúdez (Grupo Espeleológico G-40 de Priego de Córdoba).

También participan Félix Ríos, de la Sociedad Gaditana de Historia Natural; José Ramos y Manuel Jesús Parodi, de la Universidad de Cádiz; José Antonio Riquelme, José Luis Sanchidrián y Ma Ángeles Medina, de la Universidad de Córdoba; Pablo Garrido, de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía); José Yravedra y Verónica Estaca, de la Universidad Complutense de Madrid; Sebastián Pérez, de la Universidad de Cantabria; así como José Juan Redondo, Francisco José Bermúdez, Jesús Torres y Antonio López, investigadores de Paleomágina.