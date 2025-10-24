La UNIA participa en la Feria del Libro de Sevilla 2025 con su proyecto 'Biblioteca Humana. Leer para querer'

Archivo - Asistentes a la Feria del Libro de Sevilla, en imagen de archivo - ASOCIACIÓN FERIA DEL LIBRO DE SEVILLA - Archivo

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) vuelve los días 27 y 28 de octubre a la Feria del Libro de Sevilla (FLS) con el proyecto 'Biblioteca Humana. Leer para querer', con el que trata de romper "estigmas y prejuicios", acercando historias de vida reales "escondidas detrás de las portadas", como la salud mental y la vulnerabilidad de inmigrantes y trabajadoras del hogar.

Según ha informado la Universidad en una nota de prensa, este año se han sumado dos nuevos "libros vivos" cuyas protagonistas son Aurora Batista, una mujer de 60 años con trastorno mental grave, participante del programa de salud mental de la ONG Solidarios, y Hevi Ramos, joven nicaragüense, trabajadora del hogar y ayuda a domicilio, cuya experiencia como cuidadora muestra que es una labor "imprescindible" y "muchas veces desvalorizada".

Ambas participarán en sendos encuentros abiertos al público --lunes 27 y martes 28 de octubre, a las 18,00 horas-- en el Espacio UNIA de la FLS y estarán acompañadas por los escritores José María Gómez, que aborda la enfermedad mental en su obra, y la investigadora, Rosario Izquierdo, de la precariedad de las mujeres trabajadoras del hogar desde una perspectiva feminista.

De este modo, el vicerrector de Formación Permanente y Cultura de la UNIA, Manuel Acosta, ha explicado que con esta iniciativa han tratado de "crear un lugar para dialogar y leer" a personas que se encuentran "encasilladas", conocer la historia que hay detrás y "romper con esos prejuicios que todavía permanecen en nuestra sociedad".

Según Acosta, se trata de hacer frente a la "despersonalización que nos lleva a no mirar a quien tenemos al lado y mucho menos a interesarnos por su historia o circunstancia personal", poniendo "rostro, nombre y voz" a personas que, en muchos casos, "nunca han tenido la oportunidad de ser escuchadas". "Pretendemos contribuir a romper estereotipos e invitar a reflexionar sobre la necesidad de humanización en una sociedad individualista y fría", ha resaltado.

La actividad de la UNIA, que se inició en esta misma feria el pasado año y se llevó a cabo también en la Feria del Libro de Málaga, ha reunido testimonios tan variados como el del inmigrante senegalés y geógrafo, El Hadji Medoune; la publicista y conferenciante con distrofia muscular, Anabel Domínguez --@nosoyloqueves-- y la artista gitana Herminia Borja.

Asimismo, también han participado Emilia Gálvez, víctima de violencia machista y mujer sin hogar perteneciente al colectivo de teatro 'Mujereando'; así como el actor y director teatral con discapacidad auditiva, Antonio Zafra y la artista digital malagueña y activista contra la gordofobia, Lucía Types.