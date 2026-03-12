El 017, el número de ayuda en ciberseguridad, atendió en más de 2.800 llamadas en Aragón en 2025

La subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero, ha visitado en Borja el espacio INCIBE - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) tiene un teléfono de atención en esta materia: el 017. Es gratuito y está operativo todos los días de año. En 2025, este servicio atendió 142.767 consultas, un 44% más que el año anterior. De ellas, más de 2.800 fueron en Aragón. En la provincia de Zaragoza, fueron 1.673 consultas, según se ha dado a conocer en el auditorio municipal el stand de Experiencia INCIBE.

"Son un 30 por ciento más que en 2024 y vemos que, prácticamente, la mitad se realizaron para resolver un incidente ante un delito o un problema ya existe, pero la otra mitad fueron consultas de asesoramiento e información. Esto demuestra que este servicio se está consolidando como herramienta preventiva y la ciudadanía cada vez está más concienciada", ha expuesto la subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero.

A través del 017, personas expertas en diversos campos de la ciberseguridad responden a las dudas tanto de particulares como de empresas sobre un ataque informático, una estafa por criptomonedas, una suplantación de identidad o un uso de imágenes indebidas, por ejemplo.

El fomento de la cultura de la ciberseguridad se ha convertido en uno de los ejes centrales del INCIBE a fin de contar con una sociedad más consciente de las amenazas y los desafíos a los que se enfrentan. Esta experiencia cuenta con una zona informativa, otra de juego con tabletas donde poner en práctica conocimientos de forma entretenida y una tercera en la que, también con herramientas interactivas, se realizan pequeñas demostraciones en torno a contraseñas seguras, privacidad o mediación parental, entre otros asuntos.

Dicho stand un proyecto recorre la geografía española con el fin de sensibilizar, divulgar y promover la ciberseguridad entre todos los usuarios, y que se celebra en la localizad zaragozana de Borja este jueves y viernes

Todo ello está pensado para todo tipo de públicos desde centros escolares pasando por familias y empresas porque, como demuestran la realidad y los datos, la ciberseguridad nos implica a todos.

Como ha señalado la subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero, "la ciberdelincuencia supone cada vez un porcentaje más alto del conjunto de los delitos que se cometen. En nuestra provincia se sitúa en torno al 27 por ciento, una proporción muy similar a la del conjunto de Aragón, y predominan de forma muy clara las estafas informáticas, pero también hay otros delitos, como amenazas, coacciones, acoso...". Por ello, más allá de la prevención contra delitos concretos y particulares, la ciberseguridad es una cuestión "que nos debe implicar a todos como país".

Ha continuado diciendo que "en España, por suerte, tenemos un organismo único en Europa, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), que trabaja para un uso seguro del ciberespacio, y lo hace tanto a nivel de empresas como de ciudadanía en general, como vemos aquí, con especial atención a los menores".

LABOR DE LA GUARDIA CIVIL EN ARAGÓN

Ese trabajo de prevención y de acción contra este tipo de delitos también se desarrolla desde los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. La Guardia Civil cuenta desde 2021 con los Equipos Arroba, unas unidades especializadas en la lucha contra la ciberdelincuencia. Su responsable en Aragón es el teniente coronel Óscar Vergara, jefe de la Policía Judicial y de Información de la Comandancia de Zaragoza, que ha acompañado a la subdelegada del Gobierno en esta visita.

Las tres comandancias de la comunidad cuentan con uno de estos equipos. Están enfocados, principalmente, en investigar estafas en línea y delitos telemáticos, además de prevenir y asesorar a la ciudadanía. Desplegados por toda España, estos equipos gestionan denuncias complejas sobre robos bancarios, suplantación de identidad y otros fraudes digitales. Además, desde el año pasado también existe en el ámbito nacional la llamada cibercomandancia.

El teniente coronel ha explicado que la delincuencia no entiende de demarcaciones territoriales y que, en el caso de Aragón, sus características de dispersión geográfica y población envejecida plantea "uno de los mayores restos" a los que se enfrentan ya que, por ejemplo, con el auge de las aplicaciones de compras online han aumentado este tipo de delitos entre lo que se entiende como población más vulnerable a ser víctima de ellos.

La ciberestafa es el delito más habitual y es fundamental, ha señalado Vergara, que el ciudadano denuncie lo antes posible "no solo para su esclarecimiento sino para intentar recuperar las cuantías sustraídas cuanta antes para que los delincuentes no puedan trasladar el dinero a otras cuentas y se le pierda la pista".