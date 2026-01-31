Unas 30.000 personas asisten en el paseo de la Independencia al encuentro mitológico entre Aquiles y Quimera

El espectáculo de La FAM 'Aquiles y Quimera' ha reunido a miles de zaragozanos y visitantes en el paseo de la Independencia de Zaragoza. - LAURA TRIVES

ZARAGOZA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La programación especial para celebrar el Día de San Valero, que se extiende hasta este domingo 1 de febrero, ha vivido esta tarde de sábado uno de los espectáculos innovadores que aporta esta edición de 2026 a la fiesta en honor al patrón de Zaragoza. La experiencia cultural "Aquiles y Quimera", dos imponentes títeres monumentales, ha transformado el espacio urbano del Paseo de la Independencia en un escenario épico a cielo abierto, con la asistencia de 30.000 personas.

Esta nueva aportación del Ayuntamiento de Zaragoza se ha compuesto de la fusión de dos espectáculos construidos por La FAM Teatre, una compañía castellonense que ha ofrecido al público un recorrido itinerante de gran impacto visual y sonoro, en el que música, iluminación, fuego, humo, confetti y pirotecnia se han integrado con un relato mitológico concebido específicamente para el espacio público. A las 18.00 horas, las dos figuras han protagonizado una salida simultánea desde los dos extremos del Paseo Independencia, la Plaza de España y la Plaza de Aragón. Los espectadores, compuestos especialmente por familias, ha convertido una de las zonas icónicas de la ciudad en un escenario mágico envuelto en el magnetismo de dos seres como Aquiles y Quimera durante una hora.

El montaje de esta compañía, cuyos personajes han llegado a Zaragoza por primera vez, combina títeres monumentales de gran formato con música y diseño sonoro, iluminación escénica integrada y una cuidada utilización de efectos especiales. El desplazamiento de los grandes personajes se realiza a través de actores-manipuladores y de un equipo técnico especializado que acompaña el recorrido, transformando las calles de la ciudad en un gran escenario al aire libre.

UN RELATO MÍTICO PARA UNA CIUDAD CONTEMPORÁNEA

La propuesta escénica se ha articulado como un relato simbólico en cinco escenas que acompañan el despertar, el avance y el encuentro de los dos grandes personajes. Desde extremos opuestos del recorrido, Aquiles y Quimera han despertado entre humo y música, han avanzado lentamente entre bengalas y efectos de luz y han protagonizado un intenso cara a cara cargado de tensión dramática.

El encuentro ha culminado con un momento de gran fuerza visual, en el que Quimera ha arrojado fuego y Aquiles le ha cedido el paso, antes de que ambos continúen juntos su recorrido por la ciudad, acompañados por los actores-manipuladores que dan vida a estas esculturas móviles de gran formato.

El espectáculo ha concluido con una imagen monumental en el espacio de cierre, donde cañones de confetti y serpentinas, junto a pequeños efectos pirotécnicos, despiden a los titanes ante el público, que podrá posteriormente fotografiarse con ellos.

LAS HISTORIAS DE AQUILES Y QUIMERA

Quimera, inspirada en la criatura mitológica hija de Tifón y Equidna, representa la lucha entre el ser humano y las fuerzas que no logra dominar, una metáfora contemporánea sobre la relación con la tecnología y el poder descontrolado.

Aquiles, héroe legendario de la Guerra de Troya, irrumpe en la ciudad con más de cinco metros de altura y cerca de 800 kilos de peso, alterando el ritmo cotidiano de calles y plazas y fascinando al público con su presencia imponente.