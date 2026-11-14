Hasta 36 empresas aragonesas recibirán 4,6 millones en ayudas para inversiones en tecnologías limpias y eficientes

Proyecto de inversión en tecnologías limpias y eficientes - FABIAN SIMON

ZARAGOZA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 36 empresas aragonesas recibirán 4.595.046 euros en ayudas para desarrollar proyectos de inversión en tecnologías limpias y eficientes, en el marco del programa FEDER Aragón 2021-2027, dentro de la prioridad STEP. La resolución contempla una inversión subvencionable de 13,2 millones de euros, correspondiente a los proyectos beneficiarios.

El director general de Política Económica, Ricardo Laborda, ha destacado que "estas ayudas responden a una idea muy clara: los recursos públicos tienen que servir para movilizar inversión, modernizar nuestras empresas y reforzar la competitividad de Aragón".

En este sentido, ha señalado que "la política económica tiene que traducirse en inversión y actividad empresarial, apoyando a quienes están dispuestos a innovar, modernizar sus procesos y seguir creciendo".

La convocatoria ha recibido solicitudes que representan una inversión total de 44,7 millones de euros, lo que refleja el interés del tejido empresarial aragonés por incorporar tecnologías que mejoren la eficiencia en el uso de los recursos, impulsen la innovación y favorezcan la competitividad industrial.

Por ámbitos de actuación, la mayor parte de los proyectos se concentra en las tecnologías avanzadas de materiales, fabricación y reciclado, que constituyen el principal ámbito de inversión. Los proyectos relacionados con la descarbonización y las baterías y el almacenamiento de energía presentan un peso prácticamente equivalente.

La economía circular tiene una presencia menor como ámbito prioritario, aunque está incorporada en numerosos proyectos que combinan varias líneas tecnológicas, especialmente los vinculados a materiales, fabricación y reciclado.

La resolución también pone de manifiesto el carácter innovador y transversal de las inversiones apoyadas, con proyectos que contribuyen a avanzar hacia procesos productivos más sostenibles, eficientes y competitivos.

En particular, destacan algunas de las iniciativas más novedosas vinculadas directamente con la economía circular, que refuerzan la apuesta de las empresas aragonesas por aprovechar mejor los recursos, reducir residuos y avanzar hacia nuevos modelos industriales.

5 MILLONES DE EUROS EN LOS PRÓXIMOS PRESUPUESTOS

Esta línea de ayudas tendrá continuidad en los presupuestos de 2027 del Departamento de Economía, Competitividad y Empleo, que contemplan una dotación de 5 millones de euros para impulsar inversiones empresariales en tecnologías limpias y eficientes.

Esta apuesta permitirá seguir apoyando proyectos de modernización industrial, innovación, descarbonización y mejora de la eficiencia energética, facilitando que las empresas aragonesas incorporen nuevas tecnologías, ganen competitividad y afronten con mayores garantías los retos de la transformación industrial.

En este sentido, Laborda ha incidido en que "la descarbonización y la transformación tecnológica no pueden convertirse en un freno para nuestra industria. Tenemos que convertirlas en una oportunidad para producir mejor, ser más eficientes y competir en mejores condiciones".

Además, el director general ha concluido con una intención clara: "Queremos que la innovación y la sostenibilidad se conviertan en una ventaja competitiva para las empresas aragonesas y que esa transformación genere inversión, actividad económica y nuevas oportunidades en Aragón".