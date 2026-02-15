Unos 4.000 personas disfrutan del compañerismo y sufren con los rigores de la XVIII Carrera del Ebro

Paseo de corredores y andarines bajo los cañones de dos blindados en el recorrido de la XVIII Carrera del Ebro. - DIVISIÓN CASTILLEJOS BRIGADA ARAGÓN I

ZARAGOZA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La XVIII Carrera del Ebro ha reunido este domingo a 4.000 deportistas entre corredores y andarines en una prueba con menos barrio del esperado en el que el viento ha dificultado como acostumbra las zancadas de los participantes, que han disfrutado del ambiente de compañerismo y superación.

Luis Miguel Montosa --regimiento NBQ, unidad militar especializada en defensa frente a amenazas Nucleares, Biológicas y Químicas-- se ha llevado el triunfo en la prueba reina masculina de la 25k Trail con un tiempo de 1 hora 30 minutos y 42 segundos. Segundo ha sido Jorge Grandoso, del Equipo de Esquí y Montaña, con 1 hora, 33 minutos y 14 segundos. Y tercero ha entrado Daniel Osanz --Adidas Terrex-- parando el reloj en 1 hora 35 minutos y 24 segundos.

En categoría femenina, la prueba grande se la ha llevado Berta Comeras --Matarraña Team-- en 1 hora, 52 minutos y un segundo. Por detrás han llegado María Rey --1 hora, 55 minutos y 43 segundos--, segunda; y Clauida Dragomir --TRZ Chemik--, con un tiempo de 1 hora, 58 minutos y 37 segundos.

Por lo que hace referencia a la 13K, el más rápido en hombres ha sido Alberto García --Matarraña Team-- con un tiempo de 48 minutos y 44 segundos. Segundo ha entrado Mariano Val --Senit Atleet La Mafia-- con 49 minutos y 57 segundos y tercero ha sido Jaime Mora --Guardia Civil-- con 50 minutos y 18 segundos.

En categoría femenina el triunfo se lo ha adjudicado en su primera participación en la prueba la atleta zaragozana Isabel Macías, en un tiempo redondo de 59 minutos, casi dos minutos de ventaja de la segunda, July Romero que ha empleado una hora y 51 segundos. Tercera ha entrado Ana Alonso de Santocildes en una hora y cuatro minutos.

Organizada por la Brigada 'Aragón' I, la prueba ha reafirmado la importancia del esfuerzo, la superación y la colaboración entre la sociedad civil y sus Fuerzas Armadas consolidada ya como una de las citas deportivas y solidarias más relevantes del panorama aragonés.

Desde su primera edición, la Carrera del Ebro ha sido un referente deportivo y también un ejemplo del compromiso inquebrantable del Ejército de Tierra con la sociedad a la que pertenece y sirve. Este año se ha conmemorado los 20 años de su creación. Con salida y llegada en el Centro Aragonés del Deporte, los participantes recorrieron escenarios únicos como la ribera del río Ebro, los caminos del Campo de Maniobras de San Gregorio y la Base 'San Jorge', en un trazado que ha permitido, una vez más, la conexión entre la ciudadanía y sus Fuerzas Armadas.

Como en anteriores ediciones, la carrera ha contado con tres modalidades, ofreciendo a cada participante la oportunidad de elegir el desafío que mejor se ajustara a sus capacidades. La 25K Trail, un exigente recorrido de 25 kilómetros, que ha puesto a prueba la resistencia de los corredores más experimentados; la 13K Trail y la Andada, con un recorrido de 13 kilómetros, accesible para quienes buscaban disfrutar del paisaje sin la exigencia del trazado largo. La combinación de deporte, naturaleza y solidaridad ha convertido a la Carrera del Ebro en un evento imprescindible para la comunidad.

La entrega de dorsales ha resultado un momento clave en el que corredores, familiares y voluntarios han podido compartir la emoción y los valores que representa esta prueba. Más allá de la recogida del material, este evento previo se ha convertido en un punto de encuentro para quienes cada año se suman a esta iniciativa, reforzando el espíritu de comunidad que caracteriza a la carrera.

Con 4000 participantes en esta edición, la Carrera del Ebro continúa consolidándose como un evento de referencia, demostrando que el deporte es una herramienta poderosa para unir a la sociedad y fomentar la solidaridad.

El Ejército de Tierra, a través de la Brigada Aragón I, fiel a su vocación de servicio, impulsa cada año esta iniciativa solidaria cuyos fondos se destinan a proyectos de apoyo a colectivos en situación de vulnerabilidad, tanto en España como en el extranjero.

En esta edición de 2026, gracias a la colaboración de participantes y patrocinadores, se contribuirá a la mejora de la calidad de vida de familias con dificultades económicas, a través de Caritas Castrense. El éxito de esta edición no habría sido posible sin la dedicación y compromiso de todo el personal de la Brigada "Aragón" I, que, con un gran esfuerzo organizativo, ha garantizado el correcto desarrollo del evento, así como la seguridad de los participantes.

Desde la organización trasladan su sincero agradecimiento a todos aquellos que han hecho posible esta edición: corredores, patrocinadores, voluntarios, instituciones y todos los que han contribuido a que este evento siga siendo un éxito año tras año.

Así como un reconocimiento especial también a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a los servicios de emergencia y logística, por garantizar la seguridad y el buen desarrollo de la prueba.