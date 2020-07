Un 71,4% de los empresarios aragoneses cree que sus ventas pueden caer, según el Indicador de Opinión de ADEA

Esta asociación propone desburocratizar la administración, "dejar de demonizar al empresario" y apoyar a los jóvenes

ZARAGOZA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un 71,4 por ciento de los empresarios aragoneses cree que sus ventas pueden reducirse frente a un 1,86 por ciento que tenía esta percepción el pasado año. Además, un 7 por ciento tiene una sensación de mejora de la situación sobre un 29 por ciento del ejercicio anterior y frente un 69 por ciento que en 2019 creía que se mantendrían sus ventas, este año ha descendido al 21 por ciento.

Estos son algunos de los datos que se recogen en el Indicador de Opinión de ADEA del primer semestre de 2020, que han presentado por streaming el presidente de ADEA, Salvador Arenere, y el secretario general, José Guillén.

El estudio recoge que un 62% ha necesitado realizar un ERTE en su empresa, un 42% no lo ha resuelto satisfactoriamente frente a un 58% que sí. Además, un 29% no lo ha cobrado en tiempo y un 59% necesita prorrogarlo. Los créditos ICO los han solicitado un 49% y un 58,8% ha asegurado que no se les ha concedido.

Sobre la plantilla en 2019, un 4,2% pensaba que podía reducirse y este año ese porcentaje es de un 57,6%; la sensación de mejora pasa de un 25 a un 4,8% y la de que podrá mantener la plantilla cae de un 70,2 a un 34%.

En cuanto a la moratoria de impuestos, a un 57% no le parece suficiente y además hay un 58,8% que necesitaría de otra prórroga. Salvador Arenere ha contado que los datos del primer semestre de 2020 están relacionados con el coronavirus y todo lo que supone a las empresas, como los ERTES.

MÁS DATOS

El secretario general de ADEA, José Guillén, ha contado que han participado 176 directivos de los que un 51% son del sector servicios; un 26% de la industrial; un 10% del ámbito comercial y un 8,2% de la automoción.

Por grado de responsabilidad, un 61% han sido directores generales, un 20% directores comerciales y el otro 10% directores de recursos humanos.

Tras dar a conocer los resultado, Salvador Arenere, ha señalado que "no son datos buenos" y coinciden con las previsiones de otras entidades como el BBVA o la Airef, que prevén una caída del PIB español de entre un 12,2% y 11,5%.

Arenere ha señalado que los directivos creen que el distanciamiento social se tomó tarde, se ha contenido al virus con un gran impacto económico y con poco margen fiscal, mientras que el paquete de ayudas como préstamos y avales es "insuficiente" para la magnitud de la crisis.

"Están clamando por la extensión de los ERTES", que vencerían el 30 de septiembre y piden que se alargue al 30 de diciembre. Asimismo, el plan de recuperación de la Unión Europea es "muy estimable, pero sigue siendo indefinido".

Como presidente de ADEA, ha abogado por incrementar las medidas de protección a la empresa porque "es la que sustenta el empleo y el Estado de bienestar"; además ha pedido un marco institucional estable.

TIPOS DE RECUPERACIÓN

Sobre la posible recuperación en 'V' ha asegurado que ya nadie la comparte y ha augurado que será en 'U'. "El paro es el gran problema y no hay que demonizar al sector turístico, es imprescindible dignificar a los empresarios, autónomos, comerciantes y emprendedores. Es una necesidad urgente porque sin empresas no hay PIB y no se pueden atender las necesidades de educación y asistencia social", ha esgrimido Arenere.

Sobre la recuperación en 'W' ha dicho que la caída del PIB es 3 o 4 puntos más alta que las previsiones iniciales. Cuando lleguen los recursos, "porque la UE reaccionará", llegarán tarde por la discusión política entre el norte y sur, pero contribuirán a reducir el déficit un 2, 3 o 4 por ciento. Cuando se produzca tendrá un impacto que será mayor cuando haya una vacuna o un tratamiento médico contra el coronavirus. "Nunca se había invertido tanto en investigación y flexibilizado los procedimientos", ha esgrimido.

Arenere ha aplaudido el anuncio del presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, de que acometer la simplificación administrativa, porque es "necesario para incentivar al máximo la inversión y la creación de empelo. Proteger a la empresa es proteger el empleo", ha resumido.

Ha precisado que aunque Aragón estaría mejor que la media de España, esta crisis mundial "se ceba especialmente" dentro de la Unión Europea en Italia y España.

En esta Comunidad autónoma, ha observado que el paro "se ceba" en los jóvenes y la prioridad de ADEA será este colectivo para adelantar que en la próxima convención de esta entidad los jóvenes serán el centro de todo y también la corrección de desigualdades.

Asimismo, ha mostrado su decisión por conectar a la universidad con las empresas porque hay una desconexión y al terminar carrera los titulados se encuentran en un "abismo" y para subsanarlo se dará continuidad al programa 'Líderes para el futuro', que se anticipará a los últimos cursos de la carrera.

IDEAS PRINCIPALES

Salvador Arenere ha abundado en las de ideas de desburocratizar la administración, fomentar la inversión y el empleo, dejar de demonizar al empresario y apoyo a los jóvenes que se situarán en el centro de todo porque es una situación "insólitamente preocupante".

Sobre los fondos de la Unión Europea ha detectado que no hay acuerdo todavía y probablemente no lleguen hasta 2021 y la sensación es que vendrán con condiciones de reformas estructurales en el ámbito de la digitalización o la economía verde, por lo que en Aragón "hay que estar activos. Es el momento de la acción y focalizarla en las citadas líneas", ha remachado.

A su entender, acometer un subida de impuestos dura no sería recomendable porque se ha reducido el beneficio empresarial y además hay una parte del Gobierno de España que "lanza mensajes de que está en contra de la subida".

Sobre la vuelta a la Fase 2 flexible en algunas zonas de Aragón, ha dicho que la estructura del PIB es mejor porque la industria es uno 2 o 3 puntos más que la media. Hay brotes de coronavirus, pero hay control, se toman medidas y por eso se hace un especial énfasis en llamar a la responsabilidad y cumplir las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

"Si no se pierde el control y si nos lo creemos, seguro que se vuelve a la normalidad. El problema sería quitar la flexibilidad y que sea una Fase 2 dura, pero para evitarlo hay que trabajar con responsabilidad. "Las empresas se han volcado en medidas de seguridad, han sido ejemplares y hay que reconocerlo", ha dicho.

Al respecto, ha contado que en ADEA consideran que la higiene es fundamental y no solo lavarse las manos, sino que es un compendio más amplio que atañe al vestuario y los zapatos. "Hay que concienciar a la ciudadanía porque nos jugamos mucho en la salud", ha apostillado.