Abascal (Vox) advierte de que España va "rumbo a la tercermundialización" de la vida pública

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en La Almunia de Doña Godina. - VOX.

ZARAGOZA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha advertido este jueves de que España va "rumbo a la tercermundialización de la vida pública y las infraestructuras", lo que le da "indignación y asco", aunque también siente "conmoción" tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

En declaraciones a los medios de comunicación este jueves, en La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), en el marco de la precampaña de cara a las elecciones autonómicas del 8 de febrero, Santiago Abascal ha considerado que si actualmente hay más corrupción en algún lugar más que en el Ministerio de Transportes será en el palacio de La Moncloa, enfatizando: "La corrupción mata".

A su juicio, "la tercermundialización de las infraestructuras en España es algo a lo que nos ha condenado el Gobierno mafioso y corrupto, con el que ha colaborado activa y alegremente Pilar Alegría, que es la enviada de Pedro Sánchez a estas elecciones regionales en Aragón".

Esta tercermundialización no solo afecta a las vías férreas, las carreteras, las escuelas, las universidades y la red eléctrica, sino también a los servicios públicos, ha dicho, mencionando los servicios hospitalarios, que "están totalmente colapsados por algo que ya no es simplemente inmigración, sino una invasión promovida porque aquellos que han dicho que la sanidad que los españoles pagan con sus impuestos es universal, para todo el planeta, y luego llevan a los españoles a padecer unas listas de espera brutales".

La "invasión migratoria" trae "innumerables problemas", ha asegurado Abascal, destacando "el colapso de los servicios públicos y la inseguridad en las calles, como la que ha padecido La Almunia de Doña Godina".

COLABORACIÓN DEL PP

También ha manifestado que "si Pedro Sánchez ha llegado tan lejos, ha sido gracias a la colaboración y el apoyo del PP porque los pactos PP-PSOE son los que han dado cuerda a este Gobierno durante mucho tiempo".

Ha indicado que PP y PSOE acaban de votar juntos sobre Mercosur en el Parlamento Europeo, considerando que Mercosur "es el certificado de defunción del campo español después del Pacto Verde, que era la amenaza de muerte".

Para Abascal, PP y PSOE "son responsables de la desindutrialización de Europa, de la ruina del campo, del expolio fiscal, de la pérdida de libertades y soberanía y de la invasión migratoria" y Vox está "para dar una alternativa todos los días, cumpliendo su obligación, no como otros, que se escudan en el luto y el sufrimiento de la gente para no asumir sus responsabilidades públicas, como estamos comprobando estos días".