Abascal (Vox) dice que Sánchez "debería estar en el banquillo en vez de en un proceso electoral"

1131490.1.260.149.20261105204050 El presidente de Vox, Santiago Abascal, con el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, y el candidato al Congreso por Teruel, Daniel Alda. - VOX

TERUEL 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno de España, Santiago Abascal, ha afirmado este jueves, en un mitin preelectoral en la ciudad de Teruel, que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "merece una investigación criminal" y "debería estar en el banquillo en vez de en un proceso electoral".

Abascal ha alertado contra "la mafia que gobierna", asegurando que "está pringado hasta el chófer", criticando "los latrocinios y robos", también en la alta velocidad, añadiendo que Sánchez ha dicho que no tenía relación con su ex chófer, tras la detención.

Ha aludido al caso Koldo y al de Zapatero, también a Paco Salazar y Montse Mínguez, asegurando que "quien tiene que dimitir es Sánchez". "Nosotros no tenemos una caja fuerte llena de joyas ni a nuestro entorno personal y político detenido", ha aseverado Abascal, haciendo notar que quienes rodeaban a Sánchez están "en chirona" o imputados.

Sobre la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, el líder de Vox ha manifestado que "calvario el de las víctimas", indicando que "no todos somos iguales". Ha manifestado su "orgullo" por estar en Teruel "y encontrar a tanta gente ilusionada y que no ha tirado la toalla ante un Gobierno criminal, mafioso y que tenemos que expulsar el 29 de noviembre".

"Después de recorrer España, he de decir que en todas partes escucho los mismos problemas", aunque "han querido enfrentarnos" a unos con otros, y ha destacado que "los españoles tenemos una gran unidad en aquello que nos preocupa: El grito de socorro de los autónomos, la sensación de inseguridad de los mayores y las mujeres", tras lo que ha proclamado que Vox es el único partido que dice "exactamente lo mismo" en todas las comunidades autónomas. "Somos un partido nacional que dirige a todos los españoles el mismo mensaje".

SERVICIOS PÚBLICOS "DEGRADADOS"

Ha destacado "el abandono tradicional" de la provincia de Teruel y ha criticado a "Teruel Desiste" y su líder, Tomás Guitarte, observando que en 2019 votó a favor de la investidura de Sánchez y que "no ha cambiado nada con Teruel Existe", tras lo que ha criticado "la deriva del Estado autonómico", proclamando: "No somos iguales, no somos responsables de habernos corrompido hasta el límite como ha hecho el entorno de Pedro Sánchez, ni de la degradación de los servicios públicos".

"No somos responsables de la muerte de españoles esperando asistencia sanitaria ni de una política de vivienda criminal, de que en ocho años la vivienda haya aumentado --su precio-- un 88 por ciento ni de la invasión migratoria; no somos responsables de haber entregado Ceuta a Marruecos ni de defender los intereses de otro país".

Ante la invasión migratoria de Ceuta, la respuesta de Sánchez fue un conflicto diplomático con Italia, "ni un gesto diplomático de Sánchez a Marruecos, ni un mínimo gesto de defensa de la dignidad nacional, pisoteada, aunque nos dijeron que era una nueva realidad estructural" porque "Sánchez está agarrado y defiende otros intereses" y en estas elecciones generales Sánchez es "el candidato de Marruecos".

"NO SOMOS RESPONSABLES"

"Tampoco somos responsables de haber paralizado las obras que habrían parado las riadas de Valencia, ni de haber jugado con la red eléctrica para decir que éramos los más ecologistas, lo que llevó a un apagón que no se había producido nunca en este país; nunca se había apagado España".

"No somos responsables de la degradación ferroviaria y de la red de carreteras". Abascal ha dicho que mientras esto pasaba, los socialistas "estaban gastando en sobrinas y chalés". También ha destacado que han desaparecido las cajas negras del accidente de Urda (Toledo) y ha dicho que el sistema de seguridad LZB ha fallado como consecuencia de la caída de la red.

Ha proclamado que "la corrupción mata, el fanatismo ideológico mata y la invasión mata, todo aquello que Sánchez ha realizado está detrás de la muerte de muchos de nuestros compatriotas y por eso le queremos sentado en un banquillo dando explicaciones".

"No estamos obligados a soportar lo ocurrido cuatro años más, hay alternativa, si pensamos lo que han hecho nuestros mayores encontraremos las fuerzas para restaurar la convivencia para levantar todo lo que han derribado".

PRIORIDAD NACIONAL

"En una historia magnífica, en el legado de una España preciosa podemos encontrar la inspiración y la fuerza para acometer esta tarea y si se logra para una tarea más difícil porque no va a ser fácil arreglar lo que está destruido", ha continuado.

El líder de Vox ha defendido el principio de prioridad nacional y ha enfatizado que "solo queda Vox porque cuando hablamos de prioridad nacional, desregulación, remigración y bajada fiscal solo Vox apuesta por esto". La aplicación de estas políticas "seria mucho más contundente si el PP no se resistiera como gato panza arriba", se ha quejado.

"Cuando denunciamos la asfixia fiscal y el fanatismo señalamos al PSOE en primer lugar pero también al PP porque pactaron estas políticas en Bruselas". Ha emplazado a los populares a cambiar sus políticas "poco a poco". Abascal ha aseverado que le parece "poco" lo que ha realizado hasta ahora el Gobierno de Aragón, aunque se ha mostrado "satisfecho" por lo que ha hecho Vox.

Sobre la cita electoral, Abascal ha advertido de que "lo primero que hay que hacer es echar a Pedro Sánchez" y que "las urnas no se han abierto y puede pasar cualquier cosa", animando a todos a acometer "un cambio profundo". "No nos votéis a medias", ha exigido.

El primer interés nacional "es recuperar Ceuta y que los nacionales tengan prioridad y en algunas áreas exclusividad", ha considerado el dirigente de Vox, para quien "la política migratoria no puede ser la que es", por lo que ha pedido "la repatriación para todos los ilegales, la deportación para los delincuentes y la remigración para quienes están cobrando las ayudas sociales que necesitan los españoles".

Ha criticado a los partidos de la izquierda que hablan de la guerra "de hace un siglo": "Hay que ser gentuza y tener muy poco que ofrecer a los españoles", pidiendo apoyo a "la buena gente" que se encuentra en la izquierda.

A Vox le mueve "el patriotismo, abrazar a todos los españoles sin distinción", ha continuado su líder, apostando por "devolver la esperanza a los españoles", en primer lugar a los jóvenes, "que ven el futuro con dificultad", también a los mayores, "que no son materialistas" y cuya mayor preocupación es estar con sus hijos y nietos.

24 DÍAS

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha afirmado que "solo faltan 24 días" para expulsar a Pedro Sánchez de La Moncloa y ha defendido la gestión de Vox en el Gobierno de Aragón, destacando medidas como las ayudas a los pacientes de ELA ingresados en residencias.

Nolasco ha expresado su apoyo al principio de prioridad nacional para que "no se queden los recursos aquellos que llevan cuatro días", en especial en materia de vivienda, convencido de que Abascal "llevará la prioridad nacional al Consejo de Ministros" porque "vamos a recuperar España".

El candidato de Vox al Congreso de los Diputados por Teruel, Daniel Alda, ha señalado que Teruel es "una provincia siempre abandonada y olvidada por el Gobierno de Sánchez", tras lo que ha dicho que prefiere "que se olviden" antes de cerrar la central térmica de Andorra o implementar el proyecto eólico del Clúster del Maestrazgo o Sánchez "llene la calle Comadre de menas mientras Ábalos llenaba el Parador de sobrinas".

Ha recordado que en las elecciones autonómicas del 8 de febrero votaron a Vox más de 13.000 turolenses, a quienes ha dado las gracias, y ha manifestado que Teruel "no pide privilegios", sino lo mismo que los demás porque "Teruel es una provincia leal a España que a cambio solo ha recibido el abandono y el desprecio y no pide caridad, exige justicia", añadiendo que "Teruel se levanta orgullosa para defender lo nuestro".