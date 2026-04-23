Abengochea (IU) cree que el nuevo Gobierno de Aragón nace "malogrado y arrodillado a los violentos y negacionistas"

La portavoz de IU en las Cortes de Aragón, Marta Abengochea, en el Día de Aragón 2026. - RAMÓN COMET-EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de IU en las Cortes de Aragón, Marta Abengochea, ha considerado que el nuevo Gobierno autonómico PP-Vox nace "malogrado y arrodillado a los violentos, a los negacionistas de la libertad machista y de la ciencia, a aquellos que rezuman racismo y un profundo clasismo".

Abengochea ha hablado así este jueves, 23 de abril, en el acto del Día de Aragón, que se ha celebrado en el Palacio de la Aljafería. Se ha referido a este "día importantísimo en Aragón" como una jornada "donde concentramos nuestro amor diario por esta tierra".

Acerca del discurso del presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, la portavoz de IU en el Parlamento autonómico ha afirmado que "tiene de nuevo que es en funciones y que llega tras esa escenificación de lo inevitable, de un Azcón entregado y humillado ante un ultraderecha que no cree en Aragón, que no cree en la Constitución y mucho menos en nuestro Estatuto de Autonomía, que viene a reventar las reglas y a imponer la ley de la selva".

Por lo demás, ha opinado Abengochea, "es un discurso triunfarista, como siempre lleno de titulares de la ficción, pero hay una realidad muy tozuda que es que la irresponsabilidad de Azcón bajo el mandato de Feijóo --líder del PP nacional-- que es lo que nos ha traído a este punto, a meses de parón".

Al final, ha lamentado la también coordinadora de IU-Aragón, Azcón se ha entregado "a un futuro Gobierno que nace malogrado, porque nace sometido a los dictados de Madrid y arrodillado a los violentos a los negacionistas de la libertad machista a los negacionistas de la ciencia y a aquellos que rezuman racismo y un profundo clasismo".

FUTURO EN ARAGÓN

El PP "está muy cómodo y va a alimentar ese discurso, pero que sobre todo, va a seguir su hoja de ruta de privatización de los servicios públicos y de venta de la tierra aragonesa al mejor postor en ese papel en el que está muy cómodo Azcón, de ser el CEO de las multinacionales".

Igualmente, ha estimado que la "prioridad nacional" incluida en el pacto PP-Vox va "quitar derechos, negar derechos al no nacional pobre, pero seguir poniendo alfombra roja a lo nacional, que se llama fondo buitre, por ejemplo, que especula con la vivienda".

En este sentido, desde IU "entendemos que cuidar y defender Aragón es comprometerse con la verdadera seguridad humana, que es garantizar y ampliar derechos y libertades, y que cuidar y defender Aragón es avanzar en la autonomía y proteger nuestro medio rural, defender nuestra tierra de los que la quieren esquilmar", ha apuntado.

Por último, ha garantizado que IU estará "enfrente" del Gobierno de Aragón PP-Vox y "trabajando por ese Aragón que sí es tierra de acogida, que es tierra de convivencia, de democracia y de paz".