Abengochea (IU) cree "oportuno" el paso atrás de Díaz para que la gente vea "renovación" e "ilusión"

ZARAGOZA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de IU Aragón, Marta Abengochea, ha considerado este miércoles que el momento elegido por la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, para anunciar que no repetirá al frente de Sumar en las próximas elecciones generales es "el oportuno", en el contexto actual de "una nueva reconfiguración del espacio a la izquierda", para que "la gente pueda ver renovación, pueda ver ilusión y ganas, que la hay".

Así lo ha asegurado Abengochea en declaraciones a Europa Press, en las que ha agradecido la labor y el compromiso político de Díaz al frente del Ministerio de Trabajo, donde "ha trabajado muchísimo para mejorar la vida de la clase trabajadora". "Así que agradecer ese trabajo y desearle lo mejor, como a cualquier persona a la que le tenemos aprecio", ha resumido.

La líder de IU Aragón ha definido a Yolanda Díaz como "una persona muy trabajadora, muy comprometida, que ha puesto siempre por delante los intereses de la clase trabajadora".

Ha destacado también sus logros en el seno de un Gobierno de coalición, pese a que "no es fácil gobernar con el PSOE", mencionando las mejoras en derechos laborales y al conjunto del sector minoritario del Ejecutivo, que "trabaja muchísimo, se deja la piel y consigue mejoras para la ciudadanía", aunque sea "difícil muchas veces".

LAS PERSONAS Y LOS LIDERAZGOS, LO ÚLTIMO

"Nosotras como organización que somos, que no basamos nuestra política en hiperliderazgos ni en personalismos, que entendemos más la política como una inteligencia colectiva, pues es muy natural que haya relevos, que la gente dé paso y creo que el momento es el oportuno", ha apuntado.

En cuanto al nuevo liderazgo en el espacio a la izquierda del PSOE, ha remarcado que "hay tiempo" y que se están haciendo las cosas bien, "desde los cimientos", y que las personas y las candidaturas son lo último del proceso.

"Ahora mismo hace falta que aunemos fuerzas, que haya gente que se sume, no sólamente organizaciones políticas. Ahora mismo todas somos necesarias y este es el proceso en el que estamos; lo demás ya vendrá cuando toque", ha remachado.

Sobre ese proceso, la dirigente de IU Aragón se ha limitado a decir que "ya veremos cómo se da", ya que no hay una hoja de ruta marcada y específica y que será un proceso estatal en el que el papel de los territorios será "colaborar" y "estar ahí".

"Ahora lo importante es que se ha iniciado el proceso bien hecho, desde abajo y con los objetivos programáticos, con la gente que se va a ir sumando y ya caminará", ha añadido.

SUPERAR LOS PERSONALISMOS Y LOS CONFLICTOS

En todo caso, sin citar expresamente a otras formaciones, Abengochea ha insistido en que el actual momento histórico y político "tiene que superar las dinámicas de personalismos o de conflictos". "Ahora mismo es un espacio político, con objetivos políticos, con voluntad de aunar fuerzas y de aunar organizaciones y gente", ha agregado.

En ese sentido, ha confiado en que "la gente" se va a sumar a un proyecto de izquierda alternativa que tiene como finalidad "hacer frente al auge reaccionario" y a la "posibilidad real" de que gobiernen "unas extremas derechas que, si no lo combatimos, nos van a hacer retroceder derechos".

Eso sí, aunque ha subrayado que en IU no les gustan los "hiperliderazgos", ha reconocido que "los liderazgos son necesarios", pero abogando por no poner "ni excesivo peso ni excesiva expectativa" en ello porque "es temprano para hablar de eso". "Lo importante es hacer el proyecto, cocinarlo bien y después ya se verá quién lo lidera", ha apostillado.

En el caso de Aragón, donde CHA ya ha reivindicado su deseo de liderar este espacio político, la diputada electa de IU ha defendido que las organizaciones "hagan sus propuestas y sus apuestas", pero ha recalcado que el proceso "todavía no está lo suficientemente maduro" y que "el diálogo no puede ser a través de la prensa".

"Nuestra voluntad de inicio siempre está en nuestra identidad, buscar ese frente o esa unidad de acción, y eso es lo que hemos hecho también en estas autonómicas, hasta donde ha sido posible. Y así vamos a seguir", ha reivindicado Abengochea, quien ha apostado por buscar la fórmula que sea "la mejor para la ciudadanía".