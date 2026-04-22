Abengochea (IU) cree que el pacto PP-Vox en Aragón sale de "la debilidad y el sometimiento": "Vienen a desgobernar"

Archivo - La coordinadora de IU Aragón y portavoz en las Cortes de Aragón, Marta Abengochea, en una imagen de archivo de Europa Press. - Ramón Comet - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de IU Aragón y portavoz en las Cortes de Aragón, Marta Abengochea, ha tildado de "esperpéntica" la escenificación del pacto de gobierno PP-Vox anunciado este miércoles y ha asegurado que es resultado de "la debilidad evidente, de un sometimiento y una dependencia agravada al doble de la ultraderecha" para avanzar que "vienen al Gobierno a desgobernar".

Abengochea se ha expresado así tras conocer el pacto alcanzado por PP y Vox, del que ha opinado que está en la "línea de la misma irresponsabilidad a la que nos tenía acostumbradas el señor Azcón, titubeante, sin tener muy claro cómo se aterriza ese discurso racista de la prioridad nacional y de la desregulación".

Ha criticado que todavía no se conozca quienes serán los titulares de las consejerías que ha conseguido Vox --Desregulación, Bienestar Social y Familia; Agricultura, Ganadería y Alimentación; y Medio Ambiente y Turismo, una de ellas con rango de Vicepresidencia--: "No sabemos bien cómo se va a concretar y, según palabras del señor Nolasco, da lo mismo quien esté, eso es lo de menos".

A su juicio, este acuerdo evidencia que la ultraderecha quiere instalar "un discurso racista, un clima de odio y de exclusión y que no tienen de verdad líneas políticas concretas de gobierno para la ciudadanía aragonesa".

OPOSICIÓN

Por otro lado, ha señalado que es un pacto "fraguado en Madrid, muy lejos de los intereses de Aragón", por lo que "estaremos expectantes, pero desde luego a nosotras nos van a tener enfrente de una gente que viene al gobierno a desgobernar, que no cree en la Constitución, ni en el Estatuto de la Autonomía, ni por supuesto en Aragón".

Del mismo modo, ha reprochado a Vox que "vienen a desmantelar y a crear inseguridad desmantelando las normas democráticas y de convivencia de las que nos hemos dotado".

Desde IU, "creemos que no podemos tener un Gobierno de negacionistas del cambio climático, de negacionistas de la violencia machista y nos van a tener enfrente porque vamos a seguir trabajando por un Aragón que invite a revitalizar nuestros pueblos y barrios, que invite a la convivencia y que invite a la paz", ha concluido Abengochea.