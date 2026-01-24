Abiego (Huesca) recupera sus tradiciones con las fiestas en honor a San Fabián y San Sebastián

Procesión en Abiego en honor a los santos San Fabián y San Sebastián. - DPH

ABIEGO (HUESCA), 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Isaac Claver, ha visitado este sábado la localidad de Abiego con motivo de sus fiestas patronales en honor a San Fabián y San Sebastián. Una celebración profundamente arraigada en la historia y las tradiciones del municipio.

Las fiestas tienen su origen en la antigua cofradía creada en el siglo XV en honor a ambos santos, una institución que se mantiene viva y que sigue marcando el desarrollo de los actos festivos.

Tradicionalmente, la celebración comenzaba la víspera con una ronda por las casas del pueblo y continuaba al día siguiente con el bandeo de campanas y la misa mayor, acompañada de una novena dedicada a los patronos. En la actualidad, junto a los actos religiosos como la procesión y la misa cofrade, a estas fiestas de invierno de Abiego se suman también las jornadas culturales que se han desarrollado durante toda la semana con diferentes charlas.

Durante su visita este sábado, Isaac Claver, ha manifestado que "estas fiestas son una demostración de la importancia de mantener vivas las tradiciones que forman parte de la identidad de nuestros pueblos y que, además de recordar nuestras raíces, fortalecen la cohesión social y el orgullo de pertenencia". La jornada festiva en Abiego se cerrará esta noche con una longanizada popular.