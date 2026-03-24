Abierta la convocatoria de los Premios Santa Isabel de Narrativa y Poesía de la Diputación de Zaragoza

La diputada delegada de Cultura de la DPZ, Charo Lázaro, junto a los ganadores de la última edición de los Premios Santa Isabel de narrativa y poesía. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPZ) las bases de las convocatorias de los Premios Santa Isabel de narrativa y de poesía, que alcanzan este año su trigésimo sexta edición.

El plazo para presentar solicitudes a estos premios, dotados cada uno con 5.000 euros, más la publicación de la novela y poemario ganadores, finaliza el próximo 23 de abril, ha informado la institución provincial.

Ambas convocatorias están dirigidas a personas físicas mayores de edad, nacidas o empadronadas en la comunidad de Aragón al menos un año antes de la fecha de publicación de la convocatoria.

Las obras presentadas deberán ser originales, inéditas, escritas en castellano, que nunca hayan sido premiadas y cada autor podrá presentar como máximo dos obras distintas, cuya temática será libre.

El jurado valorará la calidad, originalidad y creatividad de la obra; el ritmo y la coherencia narrativa; la innovación conceptual y lingüística; así como la técnica literaria y el estilo.

IMPULSO A NUEVAS VOCES LITERARIAS

La diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro, ha argumentado que la DPZ "reafirma, una vez más, su compromiso firme con la promoción cultural en todo el territorio con estas dos nuevas convocatorias".

"Consideramos fundamental apoyar la creación literaria, dar visibilidad al talento y fomentar espacios donde la imaginación y la palabra puedan crecer", ha destacado Lázaro, quien ha añadido que estos galardones "no sólo reconocen la calidad de las obras, sino que también impulsan nuevas voces y consolidan la riqueza cultural de la provincia".

La diputada provincial se ha referido a que ambas convocatorias se suman a otras más, configurando, en su opinión, "una programación sólida y diversa que acerca la cultura a todos los municipios y generando oportunidades para artistas y creadores".

En ediciones anteriores, el premio de narrativa Santa Isabel ha recaído en autores como Juan Luis Saldaña, Javier Serrano, José María Miagro-Artieda, Alfredo Mozas, Dolan Mor, Jorge Ángel Deprá, Javier Oroz, María Luisa Frisa, Patricia Esteban o César Ibáñez.

En el caso del de poesía, la lista de ganadores la engloban autores como Angélica Morales, Juan Antonio Tello, Sergio Algora, Octavio Gómez Milián, Julio Espinosa, Miguel Ángel Ortiz, María Pilar Peris o Miguel Serrano.

Las normas y anexos de las tres las convocatorias se encuentran publicados en la Base Nacional de Subvenciones y la presentación de toda la documentación necesaria deberá realizarse preferiblemente de manera telemática.