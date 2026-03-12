Abierta al público la ampliación del Museo de Carreteras de Teruel con tres nuevas secciones y una imagen renovada

1068364.1.260.149.20260312122326 El Museo de Carreteras se encuentra en el Polígono de La Paz de Teruel. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible abre hoy la ampliación del Museo de Carreteras de Teruel. Esta actuación permite completar el contenido del museo, inaugurado en 2006, y consolidarse como museo temático de la carretera y parte relevante en la oferta cultural de la capital turolense.

Con las nuevas obras se añaden tres nuevas secciones al museo, la primera dedicada a los firmes, esenciales para la seguridad y comodidad de los vehículos. La segunda, a los túneles, infraestructuras que permiten salvaguardar zonas de difícil orografía, destacando las referencias al túnel de Somport.

Por último, una sección dedicada a los puertos de montaña y vialidad invernal, donde, por ejemplo, se puede apreciar una recreación de un pilón del camino de pilones entre Allepuz y Villarroya de los Pinares.

Aprovechando esta actuación se ha reconfigurado el espacio existente permitiendo ampliar la sección de control de calidad de las obras y el aula didáctica, que permite conocer todo el ciclo de vida de las carreteras, desde su planteamiento hasta su construcción y mantenimiento. Dada la relevancia del Museo de Carreteras y en aras de promover su imagen, se ha renovado también su imagen institucional y se ha mejorado la señalización para facilitar el acceso a los visitantes.

El Museo de Carreteras permite conocer la evolución de esta infraestructura desde las primeras sendas hasta las autovías, incluyendo, entre otras, secciones dedicadas al trazado de las carreteras, a las calzadas romanas, a los peligros del camino, a los puentes y a la ingeniería.

Se trata del elemento principal de la oferta patrimonial que ofrece la Dirección General de Carreteras en la provincia de Teruel, junto con las visitas a los viaductos de Teruel, la rehabilitación de la casilla de camineros de Luco de Jiloca y la exposición itinerante del propio museo.

El museo se ubica en la ciudad de Teruel, concretamente en el centro de conservación del sector Te-01 en el Polígono la Paz de la localidad. El horario de apertura al público es lo sábados de 10.30 a 13.30 horas. La solicitud de visitas otro día de la semana se tienen que realizar al correo uc.teruel@transportes.gob.es.