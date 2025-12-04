Abierto el plazo de inscripción para el II Fashion Pet Christmas de Zaragoza, con el lema "En Navidad, cuenta con ellos"

Cartel del II Fashion Pet Christmas, con el lema "En Navidad, cuenta con ellos" - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza prepara la celebración de la II edición de la Fashion Pet Christmas, y ha abierto el plazo de inscripción de este evento solidario que tendrá lugar el 21 de diciembre, de 11.00 a 14.00 horas en el Auditorio, con el lema "En Navidad, cuenta con ellos".

La gala volverá a reunir a familias y animales de compañía en una jornada festiva que combina actividades, música y una nueva edición del Concurso de Disfraces de Mascotas, que en su primera edición obtuvo una extraordinaria acogida.

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha destacado que "la primera edición superó todas nuestras expectativas, tanto en participación como en ambiente familiar y respeto hacia los animales".

Asimismo, ha señalado que se trata de un evento muy esperado en estas fechas porque "además de ser una actividad entrañable, tiene un fuerte carácter solidario y nos ayuda a sensibilizar sobre el cuidado responsable de nuestras mascotas y la importancia de fomentar la adopción".

La actividad cuenta con el apoyo de distintos colaboradores y las inscripciones estarán abiertas hasta el 14 de diciembre. Las personas interesadas en participar deberán inscribirse enviando un correo a 'petnavidad@zaragoza.es', antes del 14 de diciembre de 2025.

Debe incluir varios datos como una fotografía de la mascota sin disfrazar, el nombre del animal, y los datos de la persona propietaria como nombre y apellidos, DNI y teléfono.

La inscripción tiene un coste de 10 euros, que incluye una totebag con regalos de bienvenida ofrecidos por las empresas colaboradoras. La entrada general para asistentes será de 5 euros. Toda la recaudación se destinará íntegramente a protectoras de animales.

REQUISITOS

Podrán participar todas las personas que tengan animales de compañía. Las mascotas deberán ir disfrazadas con temática navideña, desfilar atadas y controladas con bozal si es necesario, estar acompañadas por un adulto responsable y la persona acompañante puede llevar también vestimenta navideña.

La participación implica la aceptación de las bases y la autorización para la grabación de imágenes con fines informativos.

La gala incluirá el Concurso de Disfraces de Mascotas, la charla "Claves para entender a tu perro" impartida por un adiestrador; una exhibición de Agility con ZARAjump; un espectáculo de baile y canto de jotas; actuaciones musicales de Chabi Benedé y Carlota Montal; y el desfile amenizado por Florida y Hermoso.

La Comisión de Valoración otorgará cuatro galardones al Mejor disfraz, Más divertido, Más original y Mejor pareja dueño/mascota, que es una novedad. Los premios consistirán en un regalo especial y productos de alimentación.