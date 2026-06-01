Abierto hasta el próximo 11 de junio el plazo para la cesión de espacios en los centros cívicos

Centro Cívico Delicias. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La red de centros cívicos del Ayuntamiento de Zaragoza ha abierto el plazo para que las asociaciones de la ciudad, entre ellas entidades sociales, asociaciones vecinales y juveniles, AMPAS o asociaciones de inmigrantes, entre otras muchas, puedan presentar su solicitud y optar a espacios dentro del centro cívico donde realizar sus actividades.

El plazo de presentación será diez días hábiles desde la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, es decir hasta el próximo 11 de junio.

Podrán presentar la solicitud de forma presencial rellenando los modelos de solicitud en cualquiera de los centros cívicos o en la web municipal a través de la web www.zaragoza.es/centroscivicos. Cada año se ofrecen cerca de 3.000 actividades estables durante el curso escolar.

Como suele ser habitual, la oferta cultural es muy variada e incluye desde actividades musicales, como clases para aprender a tocar un instrumento, sesiones de baile o canto, hasta propuestas más reflexivas como clases de inteligencia emocional y mindfulness, o yoga.

También se ofertan clases de idiomas, apoyo escolar o pintura. La red de centros cívicos alberga estas actividades y vigila que se cumplen las condiciones de cesión pero en cualquier caso, tanto el desarrollo como la responsabilidad de las mismas, recae en la entidad organizadora.

Estos equipamientos municipales distribuidos por los barrios actúan como dinamizadores de la actividad cultural y social de la ciudad, como refleja su memoria de 2025. El año pasado, registraron 2.900.000 usos anuales.

En total, se realizaron 12.000 actividades, entre ellas las 2.952 estables que se desarrollan durante todo el curso escolar. Presentación de solicitudes: www.zaragoza.es/centroscivicos