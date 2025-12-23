Abonados 94,3 millones de euros de las ayudas directas por superficie de la PAC 2025

Archivo - Política Agraria Común.- Agricultura abona más de 18 millones de euros en el segundo anticipo de la PAC - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha abonado este martes el saldo de las ayudas directas por superficie correspondientes a las solicitudes de la Política Agraria Común (PAC) 2025, por un importe total de 94,3 millones de euros.

Este abono ha alcanzado un total de 29.000 expedientes, correspondientes tanto a cedentes y cesionarios de cesiones ya tramitadas como a expedientes correctos cuyos controles administrativos y sobre el terreno, grabados hasta el mes de noviembre, habían dado lugar a derecho de pago.

El director general de Producción Agraria, Carlos Calvo, ha señalado que "este pago se había realizado una vez finalizados los controles exigidos y conforme a los porcentajes establecidos por la normativa europea". Asimismo, ha indicado que "con este abono se había avanzado en el cierre de los pagos correspondientes a la campaña PAC 2025".

El pago del 23 de diciembre ha correspondido a ayudas financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) e incluía hasta el 90 % de la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad, por un importe de 48 millones de euros, así como la ayuda redistributiva (10,3 millones), la ayuda complementaria para jóvenes agricultores y agricultoras (2,6 millones), las ayudas asociadas por superficie (6,4 millones) y los ecorregímenes, que habían alcanzado los 27 millones de euros.

Calvo ha explicado que "los importes abonados correspondían a distintos regímenes de ayuda directa y se habían calculado conforme a los importes unitarios definitivos disponibles en esta fase de la campaña".

LOS PAGOS DE LA PAC DE 2025 SUMAN 330,2 MILLONES.

Hasta diciembre de 2025, los pagos efectuados con cargo al FEAGA han alcanzado un total de 330,25 millones de euros, sumando anticipos y saldo final.

De esta cantidad, la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad ha sumado 183,5 millones de euros, seguida de la ayuda redistributiva (37,3 millones), la ayuda complementaria para jóvenes agricultores y agricultoras (7 millones), las ayudas asociadas por superficie (6,4 millones) y los ecorregímenes, que han añadido 95,9 millones de euros.

El director general de Producción Agraria ha afirmado finalmente que "con los pagos efectuados hasta diciembre se ha dado cobertura a la mayor parte de las ayudas directas previstas para la campaña 2025 alcanzando esos 330,25 millones de euros".