Abre un nuevo albergue junto a Torreciudad (Huesca) para atraer a jóvenes y familias al Somontano

Archivo - La antigua hostería El Tozal abre sus puertas en forma de un albergue renovado con carácter familiar y juvenil para potenciar el turismo en Torreciudad - EUROPA PRESS - Archivo

BARBASTRO (HUESCA), 2 (EUROPA PRESS)

El entorno del santuario de Torreciudad contará en abril con un nuevo albergue turístico orientado a jóvenes y familias, tras la transformación de la antigua Hostería del Tozal, un establecimiento que llevaba años sin actividad. El proyecto, impulsado por el Patronato de Torreciudad y gestionado por la asociación Sabinales, busca cubrir la demanda de alojamiento económico en la zona y dinamizar las visitas a este enclave de la Comarca del Somontano de Barbastro.

El secretario del Patronato de Torreciudad y vocal de la asociación Sabinales, José Antonio Pérez Asensi, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que el objetivo es poner en marcha el albergue "de forma inmediata", aunque la inauguración oficial se realizará después de Semana Santa.

La iniciativa surge tras constatar la falta de este tipo de alojamiento en el entorno, a pesar de la amplia oferta hotelera existente en localidades cercanas como Barbastro, Monzón o Aínsa. "Lo que no había en las proximidades era un albergue para gente joven, y es algo que nos llevaban pidiendo mucho tiempo", ha señalado Pérez Asensi.

El nuevo espacio no es una construcción de nueva planta, sino la adaptación parcial de un edificio levantado en 1979, que funcionó durante años como lugar de hospedaje con capacidad para 31 plazas. La reforma se ha centrado en una de las tres plantas del inmueble, que ahora ofrecerá 52 plazas distribuidas en habitaciones compartidas e individuales, con capacidad flexible para grupos y familias.

UN MODELO FLEXIBLE Y AUTOSUFICIENTE

El albergue está concebido como un espacio de uso sencillo, sin servicios de restauración y con un sistema de acceso automatizado mediante códigos, lo que permitirá su funcionamiento sin personal permanente en una primera fase. "Está preparado para funcionar de forma autónoma, con acceso digital y espacios sectorizados para distintos grupos", ha detallado Pérez Asensi.

El equipamiento incluye zonas comunes con mesas, sillones, neveras y microondas, ideado para estancias básicas, especialmente de grupos juveniles o familias. La oferta se completa con la restauración del entorno, donde varios establecimientos ya se han mostrado dispuestos a atender a los visitantes.

El proyecto tiene como prioridad dar servicio a quienes visitan Torreciudad, uno de los principales focos de turismo religioso de Aragón, aunque estará abierto a cualquier tipo de usuario. "La única condición es que vengan a Torreciudad, pero tampoco se va a impedir el acceso a quien no lo haga", ha matizado.

Asimismo, se prevé que el albergue pueda acoger grupos escolares, asociaciones o colectivos, en una apuesta por diversificar el perfil de visitantes y fomentar el turismo en la zona.

INVERSIÓN PRIVADA Y DESARROLLO PROGRESIVO

La rehabilitación del edificio ha supuesto una inversión cercana a los 900.000 euros, financiada mayoritariamente con capital privado a través de una fundación vinculada a proyectos sociales y de apoyo a la juventud y la familia. El Centro de Desarrollo del Somontano (CEDER) ha contribuido con una ayuda de cerca de 25.000 euros.

Según ha indicado Pérez Asensi, la idea del proyecto comienza a gestarse hace aproximadamente dos años, con un periodo inicial de análisis y búsqueda de financiación, mientras que las obras se han desarrollado en unos seis meses.

El albergue se plantea como una iniciativa escalable. En función de la demanda, no se descarta ampliar la actuación al resto del edificio. "Si funciona y cumple su misión, nos plantearemos ampliar al resto de plantas", ha señalado.

Por el momento, la gestión se realizará de forma voluntaria desde la asociación Sabinales, que se encargará de coordinar las reservas y la atención a los usuarios, a la espera de evaluar la evolución del proyecto. El sistema de reservas se articulará a través de una página web, actualmente en desarrollo, que estará operativa en las próximas semanas coincidiendo con la inauguración oficial.

Con esta nueva infraestructura, el entorno de Torreciudad refuerza su oferta turística con un modelo de alojamiento accesible y adaptado a nuevos perfiles de visitantes, en una apuesta por dinamizar el territorio y responder a una demanda creciente en el ámbito del turismo juvenil y familiar.