La Academia Aragonesa de Bomberos inicia la formación de 75 bomberos en prácticas

El director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero, ha recibido a los 75 alumnos del curso de nuevo ingreso de la Academia Aragonesa de Bomberos. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Academia Aragonesa de Bomberos, dependiente del Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública, ha iniciado este jueves una nueva edición del Curso de Formación de Nuevo Ingreso, en la que participan un total de 75 bomberos en prácticas procedentes del Ayuntamiento de Zaragoza (71), Diputación Provincial de Zaragoza (3) y Ayuntamiento de Huesca (1).

A la inauguración ha asistido el director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero, quien ha precisado que es un programa de 170 horas en total, que posteriormente se complementa con formación interna de los alumnos en sus respectivos parques de bomberos.

Este curso combina un módulo teórico de contenidos básicos y transversales con otros cuatro de carácter práctico dedicados a control y extinción de incendios, rescate en accidentes de tráfico, operaciones de salvamento y riesgos tecnológicos, con el objetivo de ofrecer una formación integral a los bomberos recién incorporados.

La mayor parte de los contenidos se impartirán en Zaragoza, en dependencias el Gobierno de Aragón y en los parques 1 y 5 del Ayuntamiento de Zaragoza, aunque las prácticas de rescate acuático y de accidentes de tráfico se realizarán en Murillo de Gállego y Technopark, respectivamente.

El Curso de Nuevo Ingreso es un requisito indispensable para que los bomberos en prácticas sean nombrados funcionarios de carrera. Al finalizar la formación se hará una evaluación y la nota que obtenga cada uno de ellos se sumará a la obtenida en la fase de oposición para determinar el orden final de todos los aspirantes.