El acceso a Ordesa por Torla (Huesca) se realizará en autobús del 1 al 6 de abril con motivo de la Semana Santa

Cartel informativo sobre el servicio de autobuses de Torla a la pradera de Ordesa. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El servicio obligatorio de autobuses para acceder a la pradera de Ordesa desde la localidad de Torla comenzará a funcionar el próximo 1 de abril coincidiendo con el inicio de la Semana Santa, como ya es habitual.

Este sistema de transporte, gestionado por el Ayuntamiento de Torla, será el único medio autorizado para acceder por carretera hasta la pradera durante los periodos de funcionamiento establecidos, en aplicación de las medidas de regulación del uso público del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

De este modo, durante estas fechas se cierra el acceso a la pradera de Ordesa para vehículos particulares.

El servicio se prestará inicialmente del 1 al 6 de abril, con salidas desde primera hora de la mañana y frecuencias que varían en función de la demanda. Durante este periodo, la primera subida está prevista a las 6.00 horas y la última bajada a las 21.00 horas, con venta de billetes en taquilla desde las 5.45 horas.

El acceso en vehículo particular hasta la pradera de Ordesa queda restringido durante los periodos en los que está operativo el autobús, siendo imprescindible utilizar este transporte público para alcanzar este punto del parque desde Torla.

El sistema tiene como objetivo compatibilizar la conservación del espacio natural con la visita ordenada de los usuarios, teniendo en cuenta que la capacidad máxima simultánea del valle es de 1.800 personas, circunstancia que puede motivar la suspensión temporal del servicio si se supera dicho límite.

Las frecuencias de salida son cada 30 minutos entre las 6:00 y las 8.00 horas, mientras que el resto de la jornada los autobuses circulan aproximadamente cada 15 o 20 minutos. Las plazas están limitadas a la capacidad del vehículo.

Además de la Semana Santa, el servicio obligatorio de autobuses entre Torla y la pradera de Ordesa está previsto también durante otros periodos de elevada afluencia turística, siguiendo la planificación media que se adopta cada año.

Así, funcionará en el puente de mayo, del 1 al 3 de mayo; durante la temporada estival, del 19 de junio al 20 de septiembre y también los días 25 al 27 de septiembre; y en otoño en varios tramos, del 2 al 18 de octubre, del 23 al 25 de octubre y del 30 de octubre al 2 de noviembre. Estas fechas pueden ampliarse o modificarse en función de la previsión de visitantes y de las necesidades de regulación del acceso al valle.

El Departamento de Medio Ambiente y Turismo recuerda que este no es el único acceso al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, que cuenta con otros sectores visitables como Añisclo, Escuaín o Pineta, todos ellos con sus propios puntos de información y regulación del uso público.

Toda la información está disponible en la web 'pnomp.es'.