El acelerador del Hospital San Jorge de Huesca trata, desde su puesta en marcha, a más de un millar de pacientes

Visita del consejero de Sanidad, Ángel Sanz, y de la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, a la Unidad de Oncología Radioterápica del Hospital Sasn Jorge de Huesca. - GOBIERNO DE ARAGÓN

HUESCA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La puesta en marcha de la Unidad Satélite de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario San Jorge de Huesca ha marcado un punto de inflexión en la atención oncológica del Alto Aragón. Hasta este lunes 20 de julio, se han atendido 1.022 pacientes. El proyecto nació con una doble ambición: mejorar la accesibilidad de los pacientes y garantizar que la proximidad no supusiera una pérdida de calidad.

Desde su inicio asistencial, en febrero de 2024, los pacientes de la provincia dejaron de depender exclusivamente de los desplazamientos diarios a Zaragoza para recibir tratamientos de radioterapia, una prestación altamente especializada que en muchos pacientes requiere acudir al hospital durante varios días o semanas consecutivas.

Huesca se dotó de un acelerador lineal Elekta Versa HD, un TAC de planificación y una estructura asistencial específica integrada en el Hospital San Jorge. La inversión global (obra, tecnología y personal) superó los 5 millones de euros y permitió incorporar a la provincia una prestación asistencial centralizada en Zaragoza.

Desde principios de 2024, la unidad satélite de radioterapia del Hospital Universitario San Jorge de Huesca ha tratado 1.022 pacientes en su acelerador lineal: 305 en 2024, 439 en 2025 y 278 en lo que va de año. Este crecimiento se ha acompañado de una ampliación progresiva de la capacidad asistencial, hasta alcanzar aproximadamente 30 tratamientos diarios, especialmente en patologías prevalentes como el cáncer de mama y el cáncer de próstata. Las sesiones se administran en horario de mañana y tarde.

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Ángel Sanz Barea, ha conocido hoy estas instalaciones. Sanz ha visitado el hospital universitario de Huesca, ha mantenido una reunión con el equipo directivo del Sector (Atención Primaria y Hospitalaria) y ha querido visitar personalmente la Unidad Clínica Multihospitalaria de Oncología Radioterápica de Aragón, UCMORA. Para el consejero, este modelo sanitario "combina la proximidad geográfica asistencial y la máxima especialización".

En este sentido, la jefa de servicio de la UCMORA, Reyes Ibáñez, ha explicado que la clave de este modelo ha sido "la integración de Huesca dentro de la Unidad Clínica Multihospitalaria de Oncología Radioterápica de Aragón". El Hospital San Jorge no funciona como un recurso aislado, sino como un nodo de una red clínica autonómica. "Comparte criterios de indicación, protocolos, planificación, soporte de Radiofísica, sistemas de verificación y estándares de seguridad con los hospitales de referencia de Zaragoza", ha indicado la oncóloga radioterápica.

Esta organización permite seleccionar adecuadamente qué pacientes pueden tratarse en Huesca y cuáles deben continuar en circuitos centralizados por complejidad técnica.

Los facultativos especialistas y físicos que desarrollan su actividad en Huesca mantienen también parte de su jornada en los nodos principales de la red, el Hospital Universitario Miguel Servet y el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Esta organización favorece el intercambio continuo de experiencia clínica, mantiene la pertenencia al equipo común y permite que la práctica asistencial de Huesca esté alineada con la evolución técnica, docente y científica del conjunto de UCMORA.

HA EVITADO 2,7 MILLONES DE KILÓMETROS

Considerando la actividad presencial desarrollada (casi 1.380 primeras visitas; 1.036 TAC; 3.558 revisiones; 5.214 atenciones de enfermería, además de los tratamientos administrados), se estima que la puesta en marcha de esta unidad supone que los usuarios oscenses y sus familiares se han evitado alrededor de 2,7 millones de kilómetros, reduciendo de forma significativa la carga física, emocional, familiar y económica de los pacientes. Este dato equivale a 68 vueltas al mundo y unas 380 toneladas de CO2 no emitidas.

Evitar los desplazamientos es especialmente relevante en una provincia con una población envejecida y dispersa. El 77 % de los pacientes son mayores de 60 años.

MÁS DE 400.000 EUROS DE COSTE ANUAL

La puesta en marcha de esta unidad ha supuesto una importante inversión tanto en infraestructuras como en equipamiento tecnológico y recursos humanos. El funcionamiento de la unidad requiere personal específicamente dedicado a esta actividad, cuyo coste anual asciende a 409.000 euros. El personal específico del centro oscense consta de un físico especialista en Protección Radiológica, técnicos de radioterapia, enfermería, técnico en cuidados auxiliares de Enfermería, personal administrativo y celador.

Para albergar el acelerador lineal fue necesaria la construcción de un nuevo edificio de casi 500 metros cuadrados anexo al Servicio de Urgencias, que incluye el área de atención al paciente, tres consultas, la zona destinada al TAC de planificación y el búnker donde se ubica el equipo.

Debido a las características de la radioterapia, el búnker ha sido diseñado específicamente para este modelo de acelerador y cuenta con hormigón de alta densidad y distintos sistemas de blindaje que garantizan la seguridad radiológica. La ejecución de la obra, financiada por el Gobierno de Aragón, supuso una inversión de 3.116.372,96 euros. A esta cantidad se suman los 2,1 millones de euros destinados a la adquisición del acelerador lineal y los 301.290 euros invertidos en el escáner de planificación, un equipamiento imprescindible para su funcionamiento.

Ambas tecnologías han sido financiadas con fondos europeos a través del Plan de Inversiones en Equipos de Alta Tecnología (INVEAT).