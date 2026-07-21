Activada la UME ante el avance del incendio de Ejulve (Teruel), que obliga a desalojar tres masías

Dos militares de la UME. - Mateo Lanzuela - Europa Press

ZARAGOZA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha sido activada ante el avance del incendio forestal declarado en el término municipal de Ejulve, en la provincia de Teruel, que ha obligado a desalojar tres masías de la zona.

En concreto, se han movilizado las unidades del Cuarto Batallón de Intervención, que ya han partido de la Base Aérea de Zaragoza.

Según informa INFOAR, se está extremando la vigilancia por si fuera necesario evacuar algún municipio.

El operativo trabaja desde la tarde de este lunes en el incendio forestal, que se encuentra en Nivel 1 de Protección Civil.

El fuego afecta a la Sierra de Majalinos, en una zona que ya resultó quemada por el incendio forestal del 22 de julio de 2009 en el término municipal de Aliaga y que se extendió posteriormente hasta Ejulve.

En las labores de extinción participan cuatro medios aéreos, tres brigadas helitransportadas, seis brigadas terrestres, siete autobombas y un bulldozer, además de recursos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Está previsto que un avión bombardero trabaje plenamente durante la jornada del martes, junto con dos aviones de carga en tierra que estarán completamente activos mañana.

El incendio permanece activo y, por el momento, se estima una superficie de aproximadamente 170 hectáreas. Como consecuencia del incendio, permanece cortada la carretera A-1702 entre los puntos kilométricos 10 y 27.