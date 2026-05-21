El actor Fernando Esteso y el jotero Carmelo Artiaga recibirán la Medalla al Mérito Cultural a título póstumo

Archivo - El actor Fernando Esteso posa en la alfombra roja previa a la gala de la 37 edición de los Premios Goya, en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES, a 11 de febrero de 2023, en Sevilla, Andalucía (España). - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El fundador y presidente de la Academia de las Artes del Folclore y la Jora de Aragón, Carmelo Artiaga, y el actor zaragozano Fernando Esteso, fallcidos el 31 de enero y el 1 de febrero de este año respectivamente, recibirán este año la Medalla al Mérito Cultural de Aragón a título póstumo.

Así se ha acordado en la reunión ordinaria del Consejo de Gobierno de este jueves, en la que también se ha concedido el Premio Aragón 2026 al cantautor zaragozano Enrique Bunbury o la Medalla de la Educación Aragonesa a la Fundación Edelvives, todas ellas distinciones que se solían entregar el 23 de abril con motivo del Día de Aragón, lo que no fue posible este año al haber entonces un Gobierno en funciones y tener restringida esa competencia.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, la portavoz del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, ha destacado que Esteso fue "un reconocido actor, humorista, cantante, muy pegado también a nuestra tierra".

ESTESO, FIGURA CLAVE EN EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO

Fernando Esteso (Zaragoza 1945-Valencia 2026) inicia su relación con el mundo del espectáculo de manera temprana, ya que provenía de una familia de artistas itinerantes. Se traslada a Madrid con 19 años, donde comienza una carrera como actor de teatro.

En los 70, adquiere popularidad como humorista y se hace famoso por sus películas junto a Andrés Pajares, convirtiéndose en uno de los personajes más reconocidos en el mundo del espectáculo en aquellos años. Uno de sus mayores éxitos fue 'Los bingueros' (1979), dirigida por Mariano Ozores.

Recientemente ha participado en series como 'La que se avecina', 'Amar es para siempre', o en las películas de la saga Torrente, 'Incierta gloria' o 'Loli Tormenta', ambas de Agustí Villaronga. En 2016, la Academia del Cine Aragonés lo distingue con el Premio Simón de Honor del Cine Aragonés.

ARTIAGA, UNA VIDA DEDICADA A LA JOTA

Carmelo Artiaga fue presidente de la Academia de las Artes de Folclore y la Jota de Aragón y uno de los principales impulsores de la candidatura de la jota como patrimonio cultural inmaterial de la Unesco.

Nacido en Zaragoza, empieza su relación con la danza a los 8 años, formándose en folclore aragonés y en ballet clásico con María de Ávila.

Como estudiante de ballet, estuvo becado en la Escuela del Ballet Bolshoi de Moscú (1983-1986). Como intérprete, coreógrafo y docente, su carrera profesional abarca la televisión, la moda o la gimnasia rítmica. En el folclore aragonés, forma parte como solista del Ballet Folclórico Nobleza Baturra (1976-1981).

Fue director de la Escuela Municipal de Danza Villa de Tauste (1988-1992) y creó su propia compañía de danza en 1990, para que la que coreografió y con la que presentó los espectáculos 'El amor brujo', 'Yerma', 'La forja de un rebelde' o 'La ley del deseo'.

Crea los espectáculos 'Gala LOVE' (2020) y 'De Principal Belleza. El arte de la jota' (2024), e impulsa los reconocimientos de los Académicos de Honor. Bajo su presidencia, la Academia es nombrada Hija Predilecta de Zaragoza, Aragoneses del Año, Premio Custodio y Cachirulo de Honor.