La actriz Aida Folch visita este martes 11 el Colegio Sagrada Familia para participar en el Día de Internet Segura

ZARAGOZA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La actriz Aida Folch vista este martes 11 de febrero el colegio Sagrada Familia de Zaragoza para participar en la celebración del Día de Internet Segura 2025, dentro del programa Pantallas Sanas, iniciativa de la dirección general de Salud Pública del Gobierno de Aragón. El acto tendrá lugar en el salón de actos, entre las 12.00 y 13.15 horas y contará con una amplia presencia del alumnado del centro.

El Día de Internet Segura o Safer Internet Day #SID2025 se celebra en todo el mundo y este año lo hace bajo el lema 'Juntos por una Internet mejor --'Together for a better internet'--. Junto a los responsables del programa, por parte del centro participarán las profesoras y directora del colegio, Pilar Sarasa; la coordinadora de formación para el uso de las tecnologías en los aprendizajes en los centros educativos (COFOTAP) y coordinadora de TICs, Esperanza Martínez; así como la coordinadora de las Escuelas Asociadas de la UNESCO en Aragón, Águeda Tutor.

También asistirán representantes de las direcciones generales del Gobierno de Aragón de Salud Pública, Salud Mental y de Política Educativa, Ordenación Académica y Educación Permanente.

El grueso de la actividad será una conversación entre el coordinador técnico de Pantallas Sanas, Carlos Gurpegui, y la actriz Aida Folch, a partir del motivo reflexión elegido para esta edición, 'Generación EMIREC y prosumer: cortometrajes por una Internet segura, saludable y sostenible'.

El coloquio estará apoyado en la proyección de las piezas sobre redes sociales, móviles y videojuegos, premiadas en el Certamen Cine y Salud, que todavía puede recibir trabajos a concurso hasta el 28 de febrero.

El acto se llevará a cabo según los contenidos de la 'Guía para el Alumnado Pantallas Sanas. Por un uso corresponsable y sostenible de móviles y redes sociales', nueve propuestas para desarrollar en el aula desde la educación para la salud.

También se quiere resaltar el trabajo de buena práctica emprendido por este centro a favor de la ciberconvivencia con las tecnologías.En este curso, que el Colegio Sagrada Familia cumple 30 años como Escuela Asociada de la UNESCO, en el marco de una Educación para la Ciudadanía Mundial, que conecta a todos y expande horizontes, más allá de fronteras y diferencias.

AIDA FOLCH

Aida Folch (Reus, 1986) ha forjado una sólida trayectoria profesional en la que ha participado en más de veinte películas, series de gran éxito y varias obras teatrales. Su primera oportunidad vino de la mano de Fernando Trueba, después de que fuese elegida entre 3.000 niñas de toda España para protagonizar 'El embrujo de Shanghai' como hija de Ariadna Gil.

Desde entonces, ha trabajado en películas como 'El artista y la modelo', por la que fue nominada a los Premios Goya en 2013, y 'La Reina de España', ambas a las órdenes de Trueba. Otros films de los que ha formado parte son 'Incidencias', de José Corbacho y Juan Cruz; 'Fuego', de Luis Marías; 'Salvador', de Manuel Huerga; '25 kilates', de Patxi Amezcua, recibiendo el Premio Zona Cine a la mejor actriz en el Festival de Málaga del 2009; o 'La cinta de Álex', dirigida por Irene Zoe Alameda.

También ha participado en series como 'Cuéntame cómo pasó', 'Sé quién eres', 'Cites' o 'Madres, amor y vida', y en la diaria 'Amar es para siempre'.

El pasado otoño regresó a las pantallas con 'Isla perdida', lo último de Fernando Trueba, homenaje al cine clásico de suspense romántico junto a Matt Dillon y Juan Pablo Urrego. Y también este año la podremos ver en la road movie 'Emergency exit', de Lluís Miñarro, y en 'Historias de Halloween', de Kiko Prada.