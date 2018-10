El acuerdo con Cataluña para la prestación sanitaria en zonas limítrofes no tiene contraprestación económica

Actualizado 25/11/2011 13:11:27 CET

ZARAGOZA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, ha asegurado que el acuerdo alcanzando recientemente con Cataluña para que se cumpla el convenio suscrito entre ambas Comunidades autónomas en 2005 para la prestación sanitaria en zonas limítrofes "no tiene ninguna contraprestación económica".

Oliván ha respondido, durante una interpelación formulada en el pleno de las Cortes de Aragón por el diputado del PSOE, Eduardo Alonso, que el acuerdo se ciñó a "cumplir el convenio firmado y cumplir la ley", así como a "empezar a elaborar un marco de cooperación estable que responda al nuevo escenario y que sirva para que el Estado lo pueda utilizar en otras Comunidades autónomas en situaciones parecidas a la nuestra".

"Doy por bueno el convenio de 2005", firmado por el Gobierno de Aragón cuando gobernaba el PSOE "y hemos conseguido que el consejero catalán de Sanidad reconozca la utilidad de ese convenio" por lo menos hasta que no se elabore el nuevo marco de colaboración, ha apuntado, para asegurar que va a estar vigilante para detectar cualquier "irregularidad".

El consejero ha explicado que los problemas de atención de aragoneses en Cataluña comenzaron hace tres años y ha criticado que el Ejecutivo anterior "era consciente del problema, pero no adoptó las medidas, ni dio los pasos para solucionarlo, en la medida de lo posible".

Por su parte, "es uno de los temas que cuando asumí la consejería más me ha preocupado, hasta que hemos conseguido encontrar una solución, que pasa por aplicar el sentido común y la ley". Según ha relatado, todo comenzó con "actitudes personales por algunos médicos en la zona de la Costa Dorada que negaban las recetas a pacientes crónicos aragoneses" y ha llegado "hasta la no admisión de pacientes aragoneses en el Hospital de Lérida con dolencias graves".

IGUALDAD

Ricardo Oliván ha indicado que la Ley General de Sanidad garantiza el derecho a la atención sanitaria de todos los españoles y extranjeros con residencia en España y el acceso y prestaciones en condiciones de igualdad y la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud "garantiza la accesibilidad de todos los usuarios en condiciones de igualdad efectiva".

Además, en 2005, se firmó un convenio marco entre Aragón y Cataluña para facilitar la accesibilidad en materia de atención sanitaria a los pacientes de zonas limítrofes y la coordinación de dispositivos, que no tiene dotación económica.

El consejero ha precisado que la han recibido 33 quejas por no recibir recetas --y el Justicia de Aragón ha tramitado cinco expedientes por esta cuestión-- y 58 quejas por problemas con la derivación de pacientes.

Su primer paso para solucionar este problema fue exponer en la Comisión Interterritorial de Sanidad --que reúne a Comunidades autónomas y Ministerio de Sanidad-- de la necesidad de dotar en condiciones al fondo de cohesión para atender "a todas las necesidades de Comunidades autónomas en las zonas limítrofes" y enviaron una carta al Ministerio de Sanidad "reiterando" la cuestión, que "nos respondió dándonos la razón".

El 7 de octubre mantuvieron una reunión en el Ministerio de Sanidad "de donde dedujimos que nos daban la razón respecto a los pacientes desplazados, mientras que sobre los pacientes derivados nos remitían a contactos bilaterales, cuestión que hicimos de inmediato".

Tras las "negociaciones", se llegó al acuerdo de seguir aplicando la ley y el convenio de 2005, y esto "no requiere ser firmado", así como crear una comisión para definir un nuevo escenario porque el actual "no tiene nada que ver con 2005".

"Evidentemente los recortes en Cataluña van a afectar a los aragoneses que por razones de proximidad se desplazan a Cataluña", pero ahí "poco podemos hacer", si bien "no vamos a permitir que se les atienda de forma discriminatoria" y también ha dicho que va a pedir al nuevo Ministerio de Sanidad que "actué, coordine y vele por el cumplimiento de la ley".

"NO NOS CUADRA"

El diputado del PSOE, Eduardo Alonso, ha asegurado que esperaba "algo" más "no decir que esto lo vamos a arreglar", sino un documento "que reoriente" y asegure que no va a volver a ocurrir lo sucedido. También ha criticado que "no se haya firmado nada" y "no ha habido comparecencia conjunta" de los dos consejeros de Sanidad.

A su entender, es contradictorio que Cataluña "haga de pirómano y bombero" y más ante las recientes "medidas de ajuste del gobierno catalán" en materia sanitaria. "No nos cuadra", ha recalcado.

"No digo que no sea verdad" el acuerdo, pero "creo que no nos ha contado toda la verdad, dado el problema y la situación catalana y las decisiones que están tomando" allí y ha querido saber si seguirá la colaboración y si pedirán compensaciones económicas por los servicios prestados en Aragón a los catalanes.

También ha querido saber, entre otras cuestiones, si se va a pedir al Ministerio de Sanidad "que pague a las Comunidades prestadoras de servicios".