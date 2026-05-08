El acuerdo de Stellantis para fabricar un SUV de Opel en Figueruelas conlleva inversiones "históricas", afirma Azcón

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este viernes que el acuerdo de Stellantis con Leapmotor para fabricar en la factoría de Figueruelas (Zaragoza) un nuevo SUV 100% eléctrico de la marca Opel conllevará inversiones "históricas".

Stellantis ha anunciado una ampliación de sus planes de producción en España, con la previsión de fabricar modelos de Leapmotor en su planta de Villaverde (Madrid) y un nuevo vehículo SUV 100% eléctrico de la marca Opel, en colaboración con Leapmotor, en la planta de Figueruelas de cara a 2028.

En declaraciones a los medios de comunicación, el jefe del Ejecutivo autonómico ha señalado que la industria del automóvil "es base del funcionamiento de la economía en Aragón y está atravesando uno de los mejores momentos de su historia".

Las consecuencias del anuncio de Stellantis y Leapmotor serán "absolutamente positivas en el sector de la automoción de nuestra Comunidad Autónoma", ha continuado Jorge Azcón, añadiendo: "Nos va a llevar a las mejores cifras de producción de coches, lo cual se va a trasladar a unas inversiones en la planta históricas que, además, van a acercarnos a los mejores momentos de creación de empleo en la Comunidad".

Ha recordado que "los mejores momentos de producción" estuvieron en 2002, cuando se fabricaban en Figueruelas 450.000 vehículos cada año, lo que "significaba la creación de más de 4.000 puestos de trabajo", y "la idea es que esa cifra se pueda, incluso, mejorar en los próximos años".

"Si pensamos que a la máxima producción de coches de la fábrica de Stellantis se va a unir la fabricación de baterías, el sector de la autommoción en nuestra Comunidad se dirige hacia un momento histórico" en un periodo de "extraordinarias turbulencias en el sector de la automoción".

"En Aragón podemos sacar pecho y eso hace que tengamos que estar extraordinariamente agradecidos a los trabajadores, a los sindicatos, a los profesionales y a los directivos de la planta".

PLANTA COMPETITIVA

Jorge Azcón ha señalado que la factoría de Figueruelas "es una de las plantas más competitivas que hay en Euruopa y toda esa paz social, todo ese buen trabajo de los profesionales de Stellantis, es lo que nos permite mirar al futuro con optimismo".

Ha apuntado que el sector de la automoción da empleo a 35.000 personas en Aragón, con más de 200 empresas en el ecosistema de la Comunidad Autónoma, unos datos que "van a mejorar en los próximos años", lo que "da tranquilidad en el medio plazo en algo tan importante como es la fabricación de coches".

El presidente del Gobierno aragonés ha añadido que "van a ser coches 'made in' Europa" ya que más del 70% de las piezas se fabricarán en España, de forma que las empresas aragonesas del sector tendrán asegurada la carga de trabajo para los próximos años.

"Una magnífica noticia en un momento económico de Aragón sin precedentes", ha considerado Azcón, indicando que "a las inversiones que están viniendo en la tecnología y en la agroindustria se unen nuevas inversiones en un sector que no solamente se consolida, sino que mira al futuro para mejorar los datos históricos de nuestra Comunidad".

CHIPS

El presidente del Gobierno de Aragón ha recordado que la empresa Diamond Foundry, relacionada con la fabricación de chips, "no solamente ha adquirido de forma definitiva el proyecto de Beckton Dickinson, sino que ya está contratando nuevos perfiles con altas retribuciones en un sector de futuro", lo que "consolida la idea de que, hoy, Aragón es un 'hub' tecnológico en el sur de Europa".

"Hace meses que venimos hablando de que las inversiones tecnológicas en nuestra Comunidad Autónoma también generarían un ecosistema tecnológico en Aragón, exactamente igual que la fábrica de Estellantis hace décadas".

"Lo que todos conocíamos como la Opel ha generado un ecosistema que ahora se va a producir también en las infraestructuras relacionadas con los centros de datos. Por eso somos optimistas de cara al futuro", ha continuado Azcón.