'Adapta tu Patio' concluye las obras en los colegios de Zaragoza Marcos Frechín y Moreno Calvete y avanza en otros tres

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, visita el colegio Marcos Frechín, en el distrito de Las Fuentes - DANI MARCOS

ZARAGOZA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Adapta tu Patio', impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza, ha finalizado las obras de adaptación y naturalización en dos de los cinco centros incluidos en esta edición: los CEIP Marcos Frechín y Emilio Moreno Calvete.

En ambos colegios las actuaciones previstas se han ejecutado conforme a los proyectos consensuados con las comunidades educativas, permitiendo mejorar de forma notable la calidad ambiental de los patios, incrementar las zonas de sombra y crear nuevos espacios de juego, encuentro y descanso más saludables y adaptados al cambio climático.

Los trabajos continúan en los otros tres centros seleccionados en la presente edición --CEIP Joaquín Costa, CEIP Domingo Miral y CEE Alborada--, donde las actuaciones estarán concluidas en las próximas semanas.

En estos casos, el calendario se ha visto ajustado debido a algunos problemas técnicos ajenos al propio proyecto y retrasos en el suministro de determinados materiales, ya resueltos, que han obligado a reprogramar la parte final de las obras.

Esta iniciativa municipal, que nace el pasado año como proyecto piloto en dos colegios, se amplía en esta edición a un total de cinco centros educativos, uno de ellos de educación especial, con un presupuesto global de 250.000 euros.

Los colegios se han seleccionado entre 63 candidaturas procedentes de 15 distritos y 3 barrios rurales, por un jurado técnico en el que participaron representantes de la Oficina de Medio Ambiente, Acción Climática y Salud Pública y del CERMI.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha visitado el colegio Marcos Frechín, en el distrito de Las Fuentes, donde ha subrayado que la finalización de estas primeras actuaciones demuestra el "compromiso" del Ayuntamiento con la creación de espacios escolares "más amables, saludables y resilientes frente al calor, en línea con la estrategia de naturalización de la ciudad y el Plan municipal de Adaptación al Cambio Climático".

Además, "del mismo modo que en Zaragoza vamos a superar ya el número de patios renaturalizados de ciudades mucho más grandes, como Barcelona, o de otras capitales como Pamplona, en Zaragoza aún estamos esperando que desde el Gobierno Central, del que hasta hace nada era ministra Pilar Alegría, llegue alguna inversión a centros escolares de Zaragoza. Y eso que disponía de un presupuesto de 200 millones de euros", ha recordado la alcaldesa.

"Podemos decir con orgullo --ha añadido-- que en estos años hemos dado un impulso importante a la renaturalización de los colegios y que nuestro objetivo es continuar en esta línea".

MENOS HORMIGÓN Y MÁS SOMBRA

En el caso del Marcos Frechín, los trabajos se han centrado en la eliminación de zonas de hormigón y la plantación de 17 nuevos árboles, ampliando así las superficies blandas en un 12%.

También se ha instalado una pérgola con graderío y nuevas áreas de descanso, juego y encuentro, así como un espacio natural específico para el patio infantil. El presupuesto total de esta actuación ha sido de 48.398 euros.

Asimismo, han finalizado las obras en el Moreno Calvete, de Delicias. En este caso, debido a las limitaciones estructurales del centro, se ha optado por una intervención superficial sin demolición del pavimento existente.

La actuación ha incorporado plataformas y elementos de madera, jardineras y parterres con arbolado, una pérgola continua para generar sombra, zonas de juego, asamblea y descanso, así como un huerto escolar en la parte superior del patio. El presupuesto de esta intervención ha sido de 48.395 euros.

En el CEIP Joaquín Costa, el CEIP Domingo Miral y el CEE Alborada continúan los trabajos de adaptación de sus patios, que incluyen levantado de pavimentos, incremento del arbolado, creación de zonas de refugio climático y nuevos espacios educativos al aire libre.

Tras resolverse pequeños contratiempos técnicos y de suministro de materiales, está previsto que estas actuaciones queden completamente finalizadas en las próximas semanas.

Para 2026 se mantiene la partida de 250.0000 euros para acometer este proyecto en otros cinco centros educativos, pero se tendrá que aprobar el presupuesto de este año para hacerlo posible, ha reconocido Chueca quien ha pedido el voto favorable de la oposición para que salga adelante.