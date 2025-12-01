Adif AV licita el suministro e instalación de elementos para traviesas para mejorar la fiabilidad de la LAV Noreste

Adif licita la instalación de elementos para traviesas en tramos de la LAV Noreste en la base de Brihuega (Guadalajara) - ADIF

ZARAGOZA, 1 (EUROPA PRESS)

Adif Alta Velocidad (Adif AV) ha licitado el contrato de instalación y suministro de placas de asiento para traviesas en los tramos del corredor de alta velocidad Noreste dependientes de las bases de mantenimiento de Brihuega (Guadalajara) y Calatayud (Zaragoza), con un presupuesto de licitación de 7,67 millones de euros.

El contrato licitado contempla el suministro de placas de asiento y su instalación en aquellas traviesas que lo requieran, con objeto de garantizar la fiabilidad de las instalaciones y el confort de los viajeros. Los trabajos se realizarán de forma habitual en horario nocturno, durante la banda de mantenimiento, sin afectar al servicio ferroviario.

La placa de asiento es una placa metálica que, interpuesta entre el carril y la traviesa de hormigón, fija y aumenta la superficie de apoyo del carril, al tiempo que evita su desplazamiento. Su estado deber ser óptimo para garantizar el confort del viajero y la durabilidad de los materiales de la vía.

Estos trabajos contribuyen a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), que tiene entre sus metas el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad.

Esta iniciativa para asegurar la fiabilidad de las instalaciones de la LAV Madrid-Barcelona-Frontera francesa se añade a la reciente adjudicación del contrato para llevar a cabo actuaciones de tratamiento y mejora de dos viaductos del tramo Guadalajara-Calatayud de dicha LAV, el de Benamira y el de Río Blanco, ambos en la provincia de Soria, con una inversión de 6,32 millones de euros. El objetivo es alargar la vida útil y la durabilidad de estas estructuras singulares.