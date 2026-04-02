Adjudicada por mas de 1 millón la asistencia técnica para supervisar y controlar la gestión del tranvía de Zaragoza

Tranvía de Zaragoza a su paso por el Paseo Independencia. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado en su última reunión la adjudicación, mediante procedimiento abierto, del contrato para la Asistencia Técnica para la supervisión y control de la gestión de Línea 1 del Tranvía de Zaragoza.

Ha resultado ganadora la empresa Ayesa Ingeniería y Arquitectura S.A., cuya oferta económica es de 1.096.557 euros (IVA incluido), por debajo del presupuesto base de licitación, que era de 1.147.987 euros (IVA incluido). La duración del contrato es de tres años con otros dos años posibles de prórroga.

Entre las labores asignadas a esta asistencia técnica --cuya presencia existe desde el inicio de la explotación del Tranvía, con diferentes empresas adjudicatarias-- destaca el seguimiento de todas las obligaciones que debe cumplir la SEM Los Tranvías de Zaragoza en la gestión y explotación de la línea.

Además, será un apoyo en el control de la gestión económica y las liquidaciones correspondientes; el cálculo de los coeficientes de calidad y disponibilidad; la elaboración de las certificaciones trimestrales y la revisión de precios; asistir en los procesos de adquisición de nuevas unidades de tranvía; seguir el Plan de Inspecciones, entre otros aspectos.

Además de ofrecer una oferta económica más ventajosa, Ayesa ha reducido los plazos de entrega de algunos trabajos y ha garantizado personal con experiencia superior a la exigida.

Asimismo, ha incluido mejoras en materia de conciliación familiar y laboral, así como hasta 1.000 horas adicionales a las previstas para la realización de trabajos de campo en las inspecciones y control, entre otras.