Pablo Iglesias afirma que dejó quemado la política: "Ya no metía tantos triples como antes"

Archivo - El exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, interviene durante un mitin de Podemos-Alianza Verde, a 4 de febrero de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exvicepresidente del Gobierno y exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado que se marchó quemado de la política tras presentarse a las elecciones autonómicas de Madrid en 2021 pese a considerar haber jugado un papel histórico en momentos determinados: "Ya no metía tantos triples como antes y tenía que pensar en la retirada y hacer otro tipo de cosas".

En una entrevista de este domingo en 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press, Iglesias ha señalado que dejar la política institucional fue "como salir de la cárcel" y que el motivo principal de su abandono fue la enorme violencia que asegura que recibía.

"Es una cosa que la gente no se cree. A mí no me gustaba humanamente. No me gustaba ser secretario general de Podemos. No me gustaba ser vicepresidente del Gobierno. Lo hacía lo mejor posible, aprendí mucho, pero para mí era una situación vital en la que no era feliz", ha dicho.

Sobre su relación con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha aseverado que "es obvio" que se equivocó porque apunta que Díaz pensó que su proyecto pasaba por destruir a Podemos y ahí cree que Sumar ya nació muerto.

Iglesias, que fundó en 2022 el medio de comunicación 'Canal Red', ha expresado que el periodismo es el ámbito político más importante de la actualidad y ha comparado la política con el periodismo: "Hay mucha corrupción en la política, pero en el periodismo más todavía", ha subrayado.