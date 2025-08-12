El Aeropuerto de Zaragoza supera los 400.000 pasajeros entre enero y julio

Archivo - En julio pasaron por el Aeropuerto de Zaragoza más de 71.000 pasajeros. - AENA - Archivo

ZARAGOZA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Zaragoza ha superado los 400.000 pasajeros entre enero y julio, con un total de 404.921 viajeros, un 2,9% más que en el mismo periodo del año anterior. En cuanto al movimiento de aeronaves, durante los siete primeros meses del año se operaron en el aeropuerto un total de 5.806 despegues y aterrizajes (un 0,8% más que en 2024).

En los siete primeros meses del año el Aeropuerto de Zaragoza registró 89.012 toneladas de mercancías transportadas (-2,7%).

Durante el mes de julio, 71.064 pasajeros utilizaron las instalaciones del Aeropuerto de Zaragoza, un 6,9% más con respecto al mismo mes de 2024, se registraron 932 movimientos de aeronaves (-2,1%) y se registraron 12.485 toneladas de mercancías transportadas (-4,2%).

GRUPO AENA

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por los 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado el mes de julio de 2025 con 38.474.698 pasajeros, un 2,7% más que en el mismo mes de 2024; gestionaron 319.591 movimientos de aeronaves, un 0,9% más que en 2024; y transportaron 130.508 toneladas de mercancía, un 10,1% más que el año pasado.