Agricultura abona 4,4 millones en ayudas Netx Generation para modernizar el sector agrario

ZARAGOZA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha abonado un total de 4.425.428,16 euros correspondientes a las ayudas destinadas a agricultura y ganadería de precisión, financiadas con fondos Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Este pago corresponde al segundo bloque de expedientes aprobados en agosto de 2024 e incluye 96 beneficiarios, todos ellos con pagos finales.

Los importes abonados por provincia son los siguientes: Huesca, 42 expedientes, 2.247.660,42 euros; Zaragoza, 35 expedientes, 1.512.879,90 euros; y Teruel, 19 expedientes, 664.888,32 euros.

El director general de Producción Agraria, José Manuel Cruz, ha destacado que estas ayudas "permiten avanzar en la digitalización y modernización del sector, facilitando inversiones que de otra manera serían muy difíciles de acometer por los agricultores y ganaderos".

INVERSIONES SUBVENCIONADAS

El programa financia maquinaria y equipamientos orientados a la mejora tecnológica y la eficiencia en el uso de insumos. En este pago destacan la maquinaria principal y los componentes tecnológicos.

En cuanto a la maquinaria se encuentran 53 tractores con tecnología 4.0, 37 pulverizadores o atomizadores, 33 sembradoras, 28 abonadoras de precisión, 13 cosechadoras, 6 carros autocargadores de forraje, 5 cubas de purín, 4 empacadoras, 3 podadoras para leñosos, 3 picadoras de forraje, 2 segadoras y 1 carro mezclador.

En lo que respecta a componentes tecnológicos se han financiado 15 sistemas de autoguiado, 10 antenas GPS, 10 sensores de humedad y detección de enfermedades, 9 kits ISOBUS, 4 equipos de pesaje, 2 sensores de rendimiento y 2 equipos de comunicación.

Cruz ha explicado que "el impacto de estas inversiones es directo: mejoran la precisión de las labores, reducen el uso de fertilizantes y fitosanitarios y aumentan la eficiencia en las explotaciones". Además, ha insistido en que "modernizar el parque de maquinaria es imprescindible para fortalecer la competitividad del sector agrario aragonés y avanzar hacia una producción más sostenible y tecnificada".

Las ayudas están diseñadas para impulsar la transición digital, fomentar la agricultura de precisión e introducir sistemas tecnológicos que permitan: un uso más eficiente de insumos; la reducción del impacto ambiental; la mejora de la productividad y la seguridad en las labores; la mejora en ganadería de precisión y automatización.

El director general de Producción Agraria ha concluido diciendo que "Aragón está dando pasos sólidos para incorporar tecnología avanzada en el campo, lo que supone una inversión a largo plazo en sostenibilidad, eficiencia y futuro".