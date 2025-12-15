Agricultura suma medio millón de euros a las subvenciones para la modernización de expltaciones agrarias de Teruel

El departamento de Agricultura refuerza su compromiso con el campo turolense. - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

TERUEL 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) por la que se complementan en medio millón de euros más las subvenciones concedidas durante el ejercicio 2025 destinadas a la modernización de explotaciones agrarias en la provincia de Teruel, en el marco del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE).

Esta nueva orden supone un paso más en la apuesta decidida del Ejecutivo autonómico por fortalecer el sector primario, mejorar su competitividad y garantizar el futuro del medio rural, también en Teruel.

La orden incorpora una dotación adicional de 500.000 euros, que permitirá incrementar hasta el 60 % la intensidad de la ayuda sobre los gastos efectivamente certificados y ejecutados por los beneficiarios.

Estas subvenciones se enmarcan en el Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020 (PDR), cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), así como en el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación 2023-2027.

UN PROCESO CLAVE PARA LA MODERNIZACIÓN

El director general de Desarrollo Rural, José Manuel Cruz, ha destacado que "con esta orden damos un paso más para garantizar que ninguna inversión viable se quede atrás por falta de financiación. El departamento de Agricultura está al lado de los profesionales de Teruel, acompañándolos en un proceso clave de modernización".

José Manuel Cruz ha subrayado que estas ayudas permiten mejorar la rentabilidad, sostenibilidad y eficiencia de las explotaciones, facilitando inversiones en infraestructuras, maquinaria, innovación tecnológica, eficiencia energética o mejora de las condiciones de trabajo, sobre todo, para los jóvenes.

"Modernizar el campo es hacerlo más competitivo, pero también más atractivo para los jóvenes y más resiliente ante los retos del futuro", ha señalado.

El director general ha insistido además en el impacto territorial de estas medidas, afirmando que "hablamos de inversiones que generan empleo, fijan población y mantienen vivo el territorio. Cada explotación que se moderniza es una garantía de futuro para nuestros pueblos".

En este sentido, ha recordado que la provincia de Teruel es una prioridad para el Ejecutivo autonómico dentro de su estrategia contra la despoblación.

La publicación de esta orden permite ajustar al alza las ayudas inicialmente concedidas, reconociendo el esfuerzo inversor realizado por los beneficiarios y reforzando la eficacia del FITE como herramienta clave de desarrollo económico y social en la provincia. Además, el procedimiento se gestionará íntegramente por vía electrónica, lo que facilita la tramitación, reduce cargas administrativas y mejora la agilidad en la gestión de los expedientes.

Con esta actuación, el Gobierno de Aragón reafirma su compromiso firme con el sector agrario, especialmente en territorios como Teruel, donde la agricultura y la ganadería son pilares económicos, sociales y culturales. "Nuestro objetivo es claro: un campo fuerte, moderno y con futuro, que sea una auténtica palanca de desarrollo para Aragón", ha concluido José Manuel Cruz.