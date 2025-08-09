La Agrupación Astronómica de Huesca habilita tres puntos para ver las Lágrimas de San Lorenzo el 10 y el 12 de agosto

Archivo - Vista general del cielo nocturno en la sierra de Madrid, a 12 de agosto de 2021, en la ermita de El Boalo, Madrid, (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

HUESCA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Astronómica de Huesca, como cada año, invita a la ciudadanía a disfrutar de las Lágrimas de San Lorenzo, para lo que habilitará tres puntos de observación en Monzón, Sariñena y la capital provincial este domingo, 10 de agosto, y el martes, 12 de agosto.

Un año más, coincidiendo con las Fiestas de San Lorenzo de la capital altoaragonesa, llega la esperada lluvia de estrellas de las Perseidas, también conocidas como Lágrimas de San Lorenzo ya que suelen coincidir con la festividad del patrón de Huesca, que se conmemora el 10 de agosto.

Así, la Agrupación Astronómica de Huesca y sus sedes locales llevarán a cabo estos días observaciones públicas en tres puntos de la provincia, comenzando este domingo, a las 23.00 horas, por la Ermita de la Alegría de Monzón.

El martes, 12 de agosto, que es cuando está previsto el máximo de estrellas fugaces en el cielo, el encuentro se llevará a cabo en dos puntos: la parte trasera del edificio Ramón y Cajal del Parque Tecnológico Walqa de Huesca y el hangar de avionetas de Sariñena.

La Agrupación Astronómica de Huesca ha invitado a disfrutar de este fenómeno, si bien ha advertido de que este año será más difícil divisar las Perseidas, ya que llegan poco después de una luna llena, por lo que la iluminación impedirá que muchas de ellas se vean.

En estas observaciones, enmarcadas en las Fiestas de San Lorenzo, se dará una breve charla para explicar los principales aspectos del cielo nocturno de verano y las Perseidas, y también se dispondrá de varios telescopios para que las personas asistentes puedan acercarse y observar bien la luna y otros objetos celestes.

Los organizadores han recomendado traer picnic, dado que no habrá ningún bar abierto en las cercanías, ropa de abrigo y una lona, esterilla o tumbona para echarse en el suelo para disfrutar de este espectáculo astronómico.