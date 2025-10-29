Aínsa (Huesca) celebra la sexta edición de la Feria Follarasca, que reivindica el consumo de proximidad y los huertos

AÍNSA (HUESCA), 29 (EUROPA PRESS)

La localidad altoaragonesa de Aínsa celebra la sexta edición de la Feria de Otoño Follarasca abogando por el consumo de proximidad y los huertos municipales.

Las actividades previas comenzarán este jueves, 30 de octubre, aunque el grueso de la programación se concentrará el sábado, 1 de noviembre, en la carpa del Castillo acogiendo catas, demostraciones y actividades para todos los públicos, ha informado el Ayuntamiento de Aínsa.

Una treintena de stands de productos de cercanía y productores artesanos vestirán el espacio, junto a la ya habitual exposición de material apícola, la elaboración de zumo de manzana y la demostración de trabajos del taller de hierro.

No obstante, el punto de partida de la edición de 2025 será este jueves por la tarde en el Centro Cultural, donde se dará a conocer el proyecto 'Huerto Comunitario en Aínsa'.

"Un grupo de personas del municipio, pertenecientes a la asociación Un Paso Atrás-Arto y al grupo de consumo Bachoca, han aceptado el ofrecimiento por parte del ayuntamiento de continuar trabajando en proyectos relacionados con la agroecológía", ha explicado la concejala Susana Pérez, coordinadora de la feria.

A este grupo de trabajo se han sumado el técnico de Cerai Juan Laborda y la técnica de Justicia Alimentaria Lucía López Marco, aportando ideas y dando lugar al incipiente proyecto de huerto comunitario en la zona de las huertas del río Ara.

"Esperamos ponerlo en marcha en 2026. Creemos que será un espacio excepcional de socialización intergeneracional y de actividad física al aire libre, tal y como quedó también de manifiesto en el Consejo de Salud de Aínsa", ha asegurado Pérez.

La jornada del jueves se completará con la proyección 'La huerta de la esquina' de Manuel Mateo Rodenas, y la degustación de productos agroalimentarios de Sobrarbe.

JORNADA DEL SÁBADO

Ya el sábado, a partir de las 11.00 horas, se abrirá el recinto ferial con distintas actividades. Como novedad, se ofrecerá una degustación de guiso de garbanzos, mientras que de nuevo se cuenta con la colaboración del huerto escolar y el Consejo de Infancia y Juventud amenizando la tarde con los talleres de reciclaje de cuerdas y la construcción de instrumentos musicales.

Junto a los stands de productos locales y artesanos estarán, por otra parte, el alumnado de 4º de la ESO, que empieza en estas fechas a recaudar dinero para su viaje de fin de estudios.

"Otra cuestión que hemos decidido abordar este año es el problema de la llegada de la vespa velutina o avispón asiático a Sobrarbe. Es una cuestión que se trató en la Expoferia, y en esta feria vamos a repartir 100 trampas de forma gratuita a la población, para que las puedan colocar en su huertos o jardines", ha apuntado la coordinadora de Follarasca.

"El objetivo es contribuir a la reducción de la expansión de nidos de esta especie invasiva, que es un depredador de las abejas pero que también es peligrosa para los humanos", ha añadido.

La programación de esta feria especial de otoño concluirá el domingo con la colaboración con el Ciclo Nacional de Cine y Mujer Rural, organizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. De esta forma, se proyectará 'Los destellos' a las 19.00 horas en el Centro Cultural.

HISTORIA DE FOLLARASCA

Follarasca lleva celebrándose en Aínsa desde 2019 en el marco del ya finalizado proyecto de cooperación Pro-Sobrarbe, integrado por la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), la asociación de hortelanos Arto-Un Paso Atrás, Turismo Verde Huesca, la Asociación Altoaragonesa de Selección de la Abeja Negra (ASAN), la Universidad de Zaragoza y el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe.

El grupo continúa manteniendo reuniones periódicas y sacando adelante una feria cuya motivación original se enfocaba en mejorar la competitividad y viabilidad económica de las explotaciones apícolas y agrícolas.

Actualmente, Follarasca da cabida a emprendedores locales del sector primario y pone en valor métodos de trabajo tradicionales, sumándose al calendario festivo de Aínsa.