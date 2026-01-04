Aínsa (Huesca) cierra 2025 con más de 80.000 visitas en las oficinas de turismo

Hoguera en el Mercadillo Navideño de Aínsa (Huesca). - AYUNTAMIENTO DE AÍNSA-SOBRARBE

AÍNSA (HUESCA), 4 (EUROPA PRESS)

La localidad oscense de Aínsa ha cerrado el mes de diciembre con un total de 2.756 visitas presenciales en las oficinas de turismo, con lo que la cifra global del año asciende a 83.373 personas, un dato que, en sintonía con temporadas anteriores, "certifica la desestacionalización del turismo" tanto en el municipio como en la Comarca del Sobrarbe, ha sostenido la edil de Desarrollo y Promoción Turística, Beatriz Salcedo.

Entre las procedencias, destacan Barcelona, Valencia y Zaragoza a nivel nacional y belgas, norteamericanos, portugueses, andorranos y australianos, además de los franceses, a nivel internacional, ha informado el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe.

"Los eventos son diversos y frecuentes durante todo el año, haciendo que el público nos elija porque encuentra aquí posibilidades para todos los gustos: aficionados a los deportes de montaña, a la geología, al patrimonio cultural, a la ornitología, o incluso a la gastronomía", ha resaltado la concejala.

Entre todo ello se incluyen las actividades para familias, las competiciones deportivas, los festivales como el del Castillo de Aínsa, Espiello y Ascaso, el único árbol de España con reconocimiento a nivel europeo, la Carrasca de Lecina, o los monumentos como el monasterio de San Victorián y la fortaleza de Muro de Roda.

"Somos un destino de arraigo y tradición, con las hogueras de invierno, los carnavales o las ferias. Y como ejemplo reciente de gran éxito el mercadillo al calor de la hoguera de Aínsa, que lleva cinco ediciones reuniendo por Navidad a personas de todas las edades y procedencias alrededor de un gran fuego, con la participación de asociaciones municipales sin ánimo de lucro, el foro de empresarios o el alumnado del instituto", ha explicado Salcedo.

Sobrarbe es, además, uno de los pocos territorios en el mundo reconocido con cuatro coronas de la Unesco: Patrimonio Mundial --Pirineos Monte Perdido y Arte Rupestre--, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad --Falleta de San Juan, el arte de construcción en piedra seca y el descenso de Nabatas--, la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala y el Geoparque Mundial UNESCO Sobrarbe-Pirineos.

LA COMARCA CON MÁS ALOJAMIENTOS

Su riqueza cultural, patrimonial y paisajística han terminado convirtiéndola en la comarca de Aragón con más plazas de alojamiento turístico, un total de 21.196, siendo el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido su principal reclamo año tras año. También los senderos repartidos por todo el territorio ya son una alternativa de ocio para corredores, ciclistas o cazadores.

Además, los avances para convertirse en el primer destino 'starlight' certificado de la provincia de Huesca abrirá una nueva veta en la comarca.

"Este año se cumplen 50 años de la apertura del túnel de Bielsa, un hito que cambió el rumbo del territorio, pues en términos económicos supuso un revulsivo que hoy en día se traduce en proyectos de cooperación transfronterizos, crecimiento y oportunidades a ambos lados de la frontera", ha continuado Beatriz Salcedo, quien ha añadido que, en 2026, celebrarán también el 50 aniversario del Club Atlético Sobrarbe, una de las entidades deportivas con más socios en Aragón y un agente dinamizador "de primer nivel".

A ello ha sumado que este año tendrá lugar la fiesta de la Morisma en Aínsa, con lo que el mes de septiembre será especialmente "intenso".

En cuanto a este primer mes del año, seguirá este sábado con la clausura del Mercadillo de Navidad de Aínsa, mientras que el domingo se realizará la actividad 'La Magia de la Navidad' en Guaso, con vermú y espectáculo para todos los asistentes.

Asimismo, se sucederán las hogueras por toda la comarca en honor a los Santos Barbudos, y tendrá lugar la tradicional fiesta de los trucos en San Juan de Plan por San Antón, fiestas todas ellas de carácter local y familiar que logran llevar diversión a calles y plazas incluso en los meses más fríos del año.