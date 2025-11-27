Aladrén (Zaragoza) registra dos terremotos en una semana: el último esta madrugada, de magnitud 3,1

Zona del terremoto en la provincia de Zaragoza. - EUROPA PRESS

ALADRÉN (ZARAGOZA), 27 (EUROPA PRESS)

La localidad zaragozana de Aladrén, perteneciente a la Comarca de Cariñena, ha registrado dos terremotos esta semana. El último se ha sentido en la madrugada de este jueves, aunque "muy poquito, prácticamente nada", a pesar de su magnitud de 3,1.

El Instituto Geográfico Nacional ha recogido los datos de este seísmo en la provincia de Zaragoza, cuya máxima intensidad se ha notado en Aladrén, pero también en el municipio vecino de Paniza.

La alcaldesa de Aladrén, Rosana Moreno, ha relatado, en declaraciones a Europa Press, que el terremoto se ha producido sobre las 7.30 horas de este jueves --7.27 horas, según el Instituto Geográfico Nacional-- y "no se ha notado prácticamente nada". Tampoco ha provocado daños personales ni materiales, ha aclarado.

No obstante, Moreno ha reconocido cierta preocupación ante el hecho de que hace dos días, el 25 de noviembre, se registró otro seísmo, en ese caso de magnitud inferior, 2,1, sobre las 4.15 horas. "Me llama la atención", ha observado la regidora, que al no tratarse de una zona en la que sean recurrentes estos episodios, se hayan producido dos casi seguidos.

"No se a qué es debido. Si vamos a tener más o si este último es una réplica del anterior", ha expresado la alcaldesa de Aladrén. Ha incidido en que al ser una zona en la que no es habitual que ocurran estos fenómenos, como sí en áreas de Andalucía, adoptará medidas de prevención y solicitará información a instituciones competentes en la materia.

En este sentido, ha avanzado que ha dirigido un escrito a la Diputación Provincial de Zaragoza, que hará llegar en los próximos días, para acelerar una revisión geológica pendiente, dado que Aladrén se ubica en la ladera de una montaña, y "no creo que estos movimientos les vayan nada bien a las piedras".

Ha aclarado que esta iniciativa constituye una medida preventiva para advertir de la necesidad de llevar a cabo la revisión de las piedras del entorno frente a "problemas a medio o largo plazo".