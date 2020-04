Alastuey (UGT): "No se hicieron los deberes con la anterior crisis y ahora nos encontramos con los problemas aumentados"

"Hay que dar seguridad a los trabajadores y eso se consigue mediante los ERTE y la apertura de la actividad de manera segura"

ZARAGOZA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT en Aragón, Daniel Alastuey, en una entrevista a Europa Press previa a la celebración del Primero de Mayo, ha remarcado que es necesario cambiar el modelo social y económico: "No se hicieron los deberes con la anterior crisis y ahora --con la situación de pandemia ocasionada por el coronavirus COVID-19-- nos encontramos con los problemas aumentados".

Precisamente el lema elegido para la conmemoración de este Primero de Mayo, que se va a realizar de forma telemática y a través de las redes sociales, es 'Trabajo y Servicios Públicos: otro modelo social y económico es necesario'. "Nosotros lo que pensamos es que ese nuevo modelo ya era necesario, ya lo habíamos reclamado en la anterior crisis".

"Es obvio que el modelo económico español tiene algunas debilidades y lo que ha pasado con esta crisis es que esas debilidades hayan vuelto a salir a la luz. No se hicieron los deberes en la anterior crisis y ahora nos hemos encontrado con los mismos problemas pero aumentados, y los problemas son básicamente que tenemos un sistema productivo muy poco industrializado".

Así, ha opinado que, en el conjunto de España, hay "excesiva dependencia" del sector servicios "y de servicios como el turismo que realmente se han modernizado también muy poco". Por tanto, "lo primero que hay que hacer es reindustrializar el país y reindustrializarlo con digitalización e innovación".

En esta línea, Alastuey ha lamentado que a veces el país presuma de infraestructuras de fibra óptica pero "después la digitalización real de la vida económica se ha visto que no era tan adelantada".

"Cuando las empresas han querido teletrabajar se han encontrado con que no es simplemente irte a tu casa y hacer el trabajo desde allí, sino que es la conectividad y poder hacer lo que se hace cotidianamente en el centro de trabajo, pero cada uno desde su casa y perfectamente conectados".

A su juicio, el teletrabajo "habrá que regularlo", ya que si se hace bien "permitirá flexibilizar horarios y, al mismo tiempo, conciliar la vida laboral y familiar o personal", pero "no puede ser una puesta de disposición permanente del trabajador hacia la empresa".

Otra línea que ha considerado esencial en la nueva reindustrialización es la medioambiental: "El mundo del futuro no va a ser un mundo en el que no se respete el medio ambiente. Hay que aprovechar la salida de esta crisis y el apoyo de la Unión Europea para crear una economía más sostenible".

SALUD LABORAL

Este año el Día Internacional de Salud Laboral también ha coincidido con la situación de pandemia. Para Alastuey, este ámbito padece de no haber superado la anterior crisis económica de 2008, en aquel momento "bajó la accidentalidad y bajaron las enfermedades profesionales pero porque bajó la actividad".

"Las empresas ahorraron en prevención y nos hemos encontrado ahora con que no estaban preparadas. Obviamente la pandemia nos ha cogido a todos por sorpresa, pero también es cierto que las carencias en prevención de riesgos laborales en las empresas las veníamos denunciando desde hace tiempo".

Ahora, ha continuado diciendo, se sabe que las empresas se tienen que adaptar no solamente a mejorar la prevención de riesgos sino "a una nueva situación de convivencia con un virus que va a estar aquí durante meses, hasta que se descubra la vacuna y hasta que finalmente podamos quitárnoslo de encima". Pero, "estas cosas pueden volver a pasar" y, por tanto, "la prevención de riesgos va a tener que estar en el centro de las relaciones laborales".

"En esta nueva situación la actividad no se puede desarrollar si no es con absoluto respeto a las normas y, por tanto, a la salud de los trabajadores. Cada actividad que se vaya poniendo en marcha en la fase de desescalada tiene que ir acompañada de los protocolos necesarios para la salud de los trabajadores".

SERVICIOS PÚBLICOS

El secretario general de UGT en Aragón ha subrayado que los servicios públicos "sufrieron mucho en la anterior crisis" y, en esta, se ha demostrado que estaban "debilitados". "La sociedad tiene que exigir que se fortalezcan".

Sobre los trabajadores del sector sociosanitario, ha recordado que desde UGT han estado "exigiendo permanentemente" que hubiera equipos de protección personal para todos. No obstante, ha evidenciado que las administraciones no tenían prevista una situación así y no tenían EPI.

"Pensamos que ahí se han cometido errores, habrá que ver la razón por la que no tenemos producción propia de este tipo de productos, habrá que ver por qué se ha sido incapaz de establecer canales comerciales seguros con los países productores para que pudieran venir equipos de una manera normalizada". Además, ha añadido que si el país tiene capacidad para almacenar aviones o tanques sin tener guerras "debería ser bastante más fácil almacenar estos productos de protección".

Sin embargo, ha apuntado que no ha entendido que la falta de equipos haya sido denunciada ante los jueces. "Obviamente no había equipos, pero los gobiernos no son capaces de fabricar los equipos de la nada. Nosotros tenemos que pensar que todas las administraciones han actuado con buena voluntad poniendo a disposición de sus trabajadores lo que tenían, el problema es que no lo tenían".

FLEXIBILIZAR LOS ERTE

Las centrales sindicales y los empresarios están apostando, ante la desescalada y la "nueva normalidad" por la que va a atravesar el país, por prolongar los expedientes de regulación temporales de empleo (ERTE). Así, las dos partes coinciden en la necesidad de "flexibilizar" esta herramienta laboral, aunque Alastuey ha querido matizarlo: "A veces la patronal cuando habla de flexibilización habla, por ejemplo, de eliminar el compromiso de mantenimiento del empleo, y nosotros lo que decimos es que el esfuerzo lo hacemos entre todos".

Ha considerado que estos expedientes han sido "un buen instrumento" que ha permitido que las empresas se mantengan hasta que acabe la crisis sanitaria. Por ello, "hay que mantener la figura de los ERTE como está, modificando lo que haya que modificar para corregir fallos".

"Si ahora sencillamente se elimina el sistema de los ERTE, lo que ocurrirá es que muchas empresas despedirán y, por tanto, el esfuerzo realizado hasta ahora no habrá servido para nada".

Para que las empresas puedan retomar su actividad, también es necesaria una reactivación del consumo, pero "su mayor enemigo es la incertidumbre y el miedo". Por tanto, "lo que hay que hacer es dar seguridad a los trabajadores y eso se consigue mediante los ERTE y la apertura de la actividad de manera segura".

Precisamente para que los trabajadores puedan volver de forma segura, los sindicatos han negociado protocolos de seguridad en los centros de trabajo en los que tienen representación y con las patronales por sectores, para tratar de cubrir a aquellas empresas que carecen de representación sindical.

El secretario general de UGT en Aragón ha señalado que, aunque en estos momentos la prioridad sea la crisis sanitaria, no se han olvidado de la importancia de la derogación de la última reforma laboral que, ante esta crisis, "lo único que ha aportado es que nuestro mercado laboral se comportara despidiendo al más precario".

PRIMAR EL BENEFICIO

"Finalmente, creemos que la gran lección de esta crisis es que la sociedad no debe primar el beneficio sino que debe primar la unidad de la propia sociedad y de los cuidados, por tanto, hay que hacer una revisión de todos nuestros sistemas de protección social para que sean más inclusivos y, desde luego, para que no tengan algunos de los fallos que hemos visto".