El alcalde apela a la "especial responsabilidad" del PSOE para aprobar el presupuesto de 2019

Publicado 29/01/2019 12:32:41 CET

ZARAGOZA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha apelado a la "responsabilidad" de los grupos municipales en el Ayuntamiento de la ciudad para aprobar el presupuesto de 2019 y "en especial, del PSOE".

Ha argumentado que si los socialistas han aprobado los otros tres presupuestos anteriores "no se entendería" que no se aprobara el de este ejercicio porque haya campaña electoral. "Por esa razón no se puede perjudicar a las entidades sociales y la ciudad. Creo que es un castigo que no se merecen"

En declaraciones a los medios de comunicación, Santisteve ha confiado en un cambio del PSOE al argumentar: "hablamos de responsabilidad y hay que dejar atrás los intereses partidistas y electoralistas porque hay que pensar en el bien de la ciudad y en la gente que colabora con el Ayuntamiento en temas sociales muy delicados".

Tras esta exposición, el alcalde ha reiterado su confianza en que el PSOE "cambie su planteamiento, en apariencia tan cerrado y si no que se abstengan los grupos que no quieran comprometerse para, al menos, no perjudicar a la ciudad".

El Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) tiene intención de aprobar, en unos días el presupuesto para que las entidades sociales "no se vean perjudicadas en poder acceder a las subvenciones y eso exige responsabilidad de todos los grupos y en especial del PSOE", ha reiterado.

VTC

Sobre una posible reunión con las plataformas de VTC, Santisteve ha indicado que se ha enterado por los medios de comunicación que les han solicitado una entrevista. "Si nos lo piden intentaremos hablar porque estamos por dialogar".

No obstante, ha querido subrayar que "en este conflicto, el Ayuntamiento ha adoptado una posición, bien clara, a favor del taxi".